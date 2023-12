Strumenti e aiuti ai malati. Il bilancio del Calcit e tutti i nuovi obiettivi

Tempo di bilanci anche per il Calcit Valdarno. Il Comitato Autonomo Lotta contro i Tumori è da sempre una delle associazioni più attive della vallata. Nei giorni scorsi i volontari hanno acceso il tradizionale albero di Natale di fronte all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia e il presidente Marco Ermini ne ha approfittato per illustrare l’attività svolta in questo anno che ci sta per lasciare. Attività a sostegno dei malati che comporta un impegno economico annuale di circa 250mila euro. Senza contare il supporto informativo offerto ai pazienti da personale del Calcit al front office del Centro Oncologico. Nel 2023 sono stati rinnovati il progetto Scudo per l’assistenza ai malati oncologici; il progetto Psicologo, un ambulatorio a servizio di chi è affetto da patologie tumorali e necessita di un sostegno; il progetto Cibo, ambulatorio per la corretta alimentazione dei pazienti oncologici.

E’ stato poi confermato il progetto Agopunture, per aiutare i malati di cancro durante la terapia. Tra le donazioni, un lettino per centraggio radioterapia con accessori di conforto e posizionamento paziente. E’ stato poi acquistato un nuovo ecografo per i medici del progetto Scudo e comprata una pedana destinata al reparto di cardiologia per effettuare una prova da sforzo anche sui pazienti in terapia chemioterapica.

Con i proventi derivanti dalla cena di Natale verrà completata la donazione di tre dermatoscopi di ultima generazione che verranno destinati all’ambulatorio di prevenzione oncologica e follow up melanoma, che si trova all’interno del Centro Oncologico della Gruccia. "L’incidenza del melanoma è notevolmente aumentata, ma oggi la sopravvivenza, se l’individuazione è tempestiva, è vicina al 100% e solo una adeguata strumentazione di diagnostica può farci raggiungere questi risultati – ha detto il presidente del Calcit Valdarno Marco Ermini – Approfitto di questo periodo per fare gli auguri a tutti coloro che sono impegnati, quotidianamente, nella lotta contro la malattia, i pazienti e le loro famiglie e tutte le aziende e i cittadini, sono davvero tanti, che anche quest’anno hanno sostenuto la nostra associazione". Insomma, si chiude un anno importante per l’associazione, che nel 2021 ha festeggiato i 30 anni di attività.

Era il 3 maggio 1991 quando nella sala consiliare di Palazzo d’Arnolfo fu presentato ufficialmente alla cittadinanza il Comitato Autonomo Lotta contro i Tumori. Da allora l’associazione ha fatto passi da gigante e grazie alla costanza dei volontari e alla generosità dei valdarnesi, in questi decenni, sono stati raccolti centinaia di migliaia, prima di lire, e poi di euro, per la sanità del territorio.