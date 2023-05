"Strozzati dalla Due Mari" Anche Santa Flora si ribella al progetto di superstrada

di Gaia Papi

"Santa Flora Torrita sarà "strozzata" tra la nuova viabilità e i cantieri. Una realtà di campi vigne e olivi verrà spazzata via da una "bella" cementificazione ed una striscia di asfalto con svincoli e rotatorie imprecisate". E’ il "non comitato di Santa Flora" a far sentire la propria voce sul progetto della Due Mari. Una manciata di case che costeggia la statale dalla rotonda del Palazzini, quella dell’Unieuro, verso San Zeno, e poi salgono fin sotto il cimitero, in mezzo agli olivi della collina e la chiesetta di Santa Flora e Lucilla. "Sarà una delle zone più devastate da questo imponente progetto, quiescente da decenni, spiegano. Sono anni che se ne parlava ma non si vedeva nessun avanzamento e quindi tutti i residenti e proprietari hanno proseguito con ristrutturazioni, migliorie, lavori nei giardini adeguamenti degli accessi verso l’attuale viabilità, costruito piccoli annessi, rifatto tetti, tutti hanno investito sul futuro di Santa Flora, tutti hanno creduto che l’eterna opera incompiuta sarebbe rimasta tale per sempre. Adesso invece ti ritrovi con un probabile esproprio".

"Sei corsie, forse interrate, forse fuori terra, con tunnel, con cavalcavia e nuove rotatorie. Facciamo una fatica enorme solo ad immaginare". Tutti a Santa Flora Torrita vorrebbero spiegazioni. "Nessuno le ha date loro sull’apposizione del vincolo predestinato all’esproprio sull’unico parcheggio di casa, su giardini e pertinenze arrivando molto lontano dall’opera primaria ed addirittura riservandogli anche tutta la zona cantiere".

Così, "le famose 4 corsie si allargano con tante opere annesse e vanno a lambire le porte di casa a chi è ben distante dalla superstrada in progetto. D’accordo sulla necessità, ma i danni collaterali sono necessari? Per quanti anni saremo sommersi di sporcizia e rumore? Le abitazioni subiranno danni?".

Molti si stanno attivando con tecnici e avvocati per avere una visione più chiara e fare osservazioni, magari spostando e riducendo la nuova viabilità secondaria che a Santa Flora non necessita di strade con grandi corsie, il gruppo di case è sempre lo stesso". A Santa Flora sperano in un incontro con gli organi competenti. "Per fortuna si sono allungati i tempi per le osservazioni, nel frattempo forse arriveranno disegni più precisi del progetto e i tecnici potranno fare osservazioni più concrete".