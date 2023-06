"Stremati ma andiamo avanti" Tra gli operai dopo il vertice Moglie e marito, turni incrociati

di Alberto Pierini

"Il mio ultimo turno è finito stamani all’alba". Maria Rosa Sacchetti non ha perso la speranza e neanche la capacità di fotografare la crisi in una frase. aveva bucato così le Tv nazionali, alla prima curva di una vertenza alla quale lei come tutti appende il suo futuro. E concede il bis poche ore dopo il doppio vertice romano, quello che ha acceso tutti i riflettori sulla Fimer e sul suo mondo. "Io sono entrata all’occupazione a mezzanotte, mentre mio marito usciva alla fine del suo turno". Lui, Alessandro Rossi: una coppia diventata famosa durante la vertenza perché insieme in famiglia e insieme al lavoro, in quella condizione dove la chiusura di un’azienda farebbe male due volte.

"Siamo stremati: procediamo a turni insistenti, è la seconda notte che presidio insieme ai colleghi. Ma non abbiamo intenzione di mollare". Per ora fino al 14 giugno, l’ennesimo giorno della verità, quello dell’udienza in tribunale. Poi si vedrà.

"La speranza continua ad esserci, ci mancherebbe, sennò chi ti darebbe la forza di proseguire?". Ma con la fiducia anche la lucidità che accomuna il popolo Fimer. "I nostri clienti continuano ad aspettarci, le commesse ci sono, la frenata non dipende per nulla dal mercato: ma fino a quando ci aspetteranno?".

Dai sindacati hanno avuto il quadro della videoconferenza, alle 14 ne hanno discusso insieme in assemblea. Assemblee ormai quasi quotidiane, nell’incrocio tra chi occupa l’azienda e chi li accompagna fuori dai cancelli, dal presidio.

"Noi non ci appendiamo ad una soluzione o ad un’altra: vogliamo solo che si esca da questo stallo". Ilaria Paoletti della Cisl è uno dei volti noti della vertenza, le foto con il megafono di lei o del collega della Cgil Alessandro Tracchi fanno parte dell’universo di questa occupazione.

"Su due punti siamo stati netti. Qualunque sia la soluzione deve garantire la continuità produttiva e la ripresa a pieno regime del lavoro. E deve mettere fuori per sempre l’attuale proprietà da Terranuova, con loro ormai la misura è colma".

E perfino la videoconferenza è stata un incrocio di monologhi dei vari protagonisti, il confronto non era previsto per evitare che tutto si traducesse in un botta e risposta, ma di forti emozioni. "So che uno dei commissari – dice colpita Maria Rosa – ha raccontato la nostra storia puntando anche sul senso di compattezza di noi dipendenti e sulla voglia di salvare l’azienda".

Un dettaglio che Ilaria conferma. "Ha fatto una rappresentazione oggettiva della situazione attuale, con parole molto belle verso gli operai". I commissari giudiziali nominati dal tribunale sono Katiuscia Perna, Giuliano Bianchi e Carlo Cardini. Un ruolo lo giocheranno anche loro in una partita che il 14 giugno, di fronte ai giudici fallimentari, andrà "ai rigori". Perché a fronte di una mancata risposta sui nuovi investitori il rischio di una dichiarazione di insolvenza sarebbe altissimo: e con quella la nomina di tre commissari per l’amministrazione straordinaria. Intanto quella pagina di calendario già campeggia nella sala dell’occupazione.

"Da qualunque parte mi volto – insiste Ilaria – trovo una determinazione pazzesca ad andare fino in fondo". Oggi alle 17 riceveranno la visita del Vescovo Andrea Migliavacca. "E’ un bel gesto – commenta Maria Rosa – e contribuisce a tenere accesi i riflettori sulla nostra storia". Specie di notte, quando bucano il buio dell’occupazione.