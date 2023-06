Strategia anti alluvioni, al via il piano 2023 Bonifica: oltre 11 milioni di interventi

La strategia anti alluvione prende forma. Via libera dalla Regione al piano delle attività di bonifica 2023. Un investimento complessivo da oltre 11milioni per cui il Consorzio 2 Alto Valdarno ha ricevuto l’approvazione.

Possono quindi iniziare la progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua programmati , il documento racchiude infatti i progetti anti allagamenti elaborati tenendo conto delle disposizioni regionali, dei risultati dell’attività di vigilanza svolta dal personale consortile, delle segnalazioni dei cittadini, delle richieste formulate dai sindaci in occasione della campagna di ascolto dei territori, organizzata come ogni anno dal Consorzio.

"Si tratta di un piano molto articolato che coinvolge tutto il reticolo idrografico in gestione, oltre 6.000 km di corsi d’acqua, e richiede un investimento complessivo di oltre 11 milioni di euro. Il piano delle attività è frutto di un lavoro condiviso con tutte le amministrazioni del territorio e di un’analisi attenta delle segnalazioni inoltrate dai cittadini - spiega il Direttore Generale Francesco Lisi – un’importante dotazione finanziaria è stata riservata agli interventi puntuali per fronteggiare gli eventi imprevisti, causati dai cambiamenti climatici". "Il piano si compone di interventi lineari sul reticolo e di interventi puntuali e su opere areali in gestione, con attività programmate, controllo e sfalcio vegetazione, riprofilature, movimentazione dei sedimenti, tese a garantire il regolare deflusso negli alvei e a mantenere in efficienza le opere idrauliche. Le lavorazioni saranno realizzate, nel rispetto dei periodi di tutela della fauna, principalmente d’estate".

A.B.