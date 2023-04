Stragi, "sportello" legale per aiutare le famiglie

Un servizio di assistenza e consulenza legale per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del regime nazista. Attivato dalla sezione di Arezzo dell’Anvcg, Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra che in collaborazione con l’avvocato Luca Testa, sarà a disposizione dei cittadini per effettuare le richieste di risarcimento per i crimini commessi dalle forze del Terzo Reich tra l’1 settembre 1939 e l’8 maggio 1945. Le vittime civili o i loro eredi potranno avere accesso a un fondo istituito al Ministero di Economia e Finanze, a condizione di presentare la domanda entro il 28 giugno. Gli interessati potranno rivolgersi all’Anvcg per fissare un incontro con l’avvocato Testa che, dopo aver esaminato i casi, raccoglierà la documentazione.