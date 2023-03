"Stragi in mare Dov’è finita l’umanità?"

Un post su Facebook per non far passare sotto silenzio l’ennesima strage di migranti in arrivo sulle coste italiane. Il vescovo di Arezzo Andrea Migliavacca (nella foto) ha scelto il social più frequentato per raccontare il suo dolore: "La tragedia di Cutro, tante morti innocenti, lutto anche di bambini. Non possiamo tacere".

La strage sulla costa crotonese è del 26 febbraio scorso quando un’imbarcazione partita dalla Turchia si è trovata in balìa del mare con bordo oltre 200 migranti. Solo in 80 si sono salvati, mentre 68 sono stati i cadaveri ritrovati o riaffiorati dall’acqua, tra cui molti bambini. "Dove sei umanità? Dove sei Europa? Dove siamo noi? E io? – si chiede il vescovo Andrea – per questi nostri fratelli la mia preghiera e quella di tutta la diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e l’auspicio che da parte di tutti vi sia consapevolezza e determinazione nell’evitare in futuro queste tragedie".