Stragi, Cavriglia e Civitella. Evento per non dimenticare

"Cavriglia e Civitella. Due stragi naziste da non dimenticare", è l’evento a ingresso libero e gratuito per riflettere su due efferati eccidi della Seconda Guerra Mondiale nel territorio aretino in programma domani sabato 9 marzo alle 17.30, a Pergentino Spazio delle Arti di via Cavour 188, ad Arezzo. L’iniziativa, promossa da Associazione culturale Ezechiele in collaborazione con Associazione culturale Liria, vedrà la partecipazione dello scrittore Filippo Boni, autore di "Muoio per te. Cavriglia, 4 luglio 1944. Un massacro nazista che l’Italia ha dimenticato", e dell’avvocato Roberto Alboni, che verrà intervistato sul tema "I risarcimenti per le stragi naziste. Oltre la causa civile, l’importanza storica e morale delle sentenze". La giornalista Rai Cecilia Primerano, moderatrice dell’incontro, indagherà le motivazioni che hanno portato Boni e Alboni – a distanza di ottant’anni – a compiere due atti accomunati dal desiderio di fornire una forma di riparazione per le efferate stragi che furono compiute nel luglio del 1944 nei comuni di Cavriglia e Civitella in Val di Chiana, e rivendicare così la necessità di tenerne vivo il ricordo.

Filippo Boni, nel suo libro edito da Longanesi, intreccia la storia della sua famiglia con quella degli abitanti dei paesi di Castelnuovo, Meleto, Massa e San Martino, nel territorio valdarnese di Cavriglia. In quei luoghi, tra il 4 e l’11 luglio 1944, il comandante nazista Wolf ordinò l’uccisione di 192 persone, seguendo la logica dello sterminio delle comunità locali per agevolare il passaggio delle retrovie tedesche e depotenziare le attività di contrasto dei partigiani. Fu un massacro di civili che, per numero di vittime per singoli comuni, rappresenta la quarta strage nazista in Italia. Nel volume il gerarca della divisione Hermann Göring pronuncia queste parole: "È fondamentale disumanizzare questa gente. Per noi solo animali da abbattere e da bruciare". Nella nota storica che conclude il libro, Boni commenta ispirandosi ai racconti di alcuni testimoni che videro la sera del 4 luglio i soldati coinvolti nei massacri ritrovarsi a cena per celebrare: "La musica si sentiva da lontano. C’era una festa in mezzo all’inferno". Parte della stessa logica di sterminio, fu la strage compiuta il 29 giugno del 44 a Civitella, Cornia e S.Pancrazio, dove i militari tedeschi uccisero 244 civili. Fra loro anche il nonno dell’avvocato Alboni. Raccogliendo una sentenza della Cassazione, l’avvocato nel 2005 si costituì parte civile in un processo penale sulle responsabilità di alcuni militari tedeschi Le cause presentate dai familiari delle vittime di crimini di guerra fra il 39 e il 45, sono diventate 1.500.