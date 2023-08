Strage di Bologna 43 anni dopo Tra le vittime Roberto Procelli "Resta il dolore e poca verità"

di Claudio Roselli

Sono trascorsi 43 anni esatti dalla strage alla stazione ferroviaria di Bologna e da sempre, ogni 2 agosto, Anghiari ricorda Roberto Procelli(nella foto), il militare di San Leo che venne identificato come prima vittima di quel tremendo sabato estivo. Intanto, stamani il vicesindaco Claudio Maggini rappresenterà la comunità anghiarese alla commemorazione che si tiene nel capoluogo emiliano, poi alle 19 verrà celebrata una messa a San Leo e alle 20.30, in piazza del Popolo, saranno consegnati i riconoscimenti in denaro, finanziati dalla Banca di Anghiari e Stia, ai 21 studenti diplomatisi con il massimo dei voti alle scuole superiori di primo e secondo grado.

Atto finale, sempre nello stesso luogo, con il concerto "Aspettando il 2024", eseguito dal soprano Ilaria Alida Quilico e dal tenore Tiziano Barontini, con pianista e maestro Massimo Morelli. "L’omaggio di Anghiari è un gesto da sempre ammirevole e non mancherò nemmeno stavolta", ha affermato Walter Farinelli, affezionato cugino di Roberto Procelli e parente più diretto dopo la morte dei genitori dello sfortunato giovane: il padre Rinaldo se n’è andato tanti anni fa e la madre Elda è morta nel 2014. La madre di Farinelli, che vive a Citerna, era la sorella del padre di Roberto. "I miei zii tenevano molto al rapporto con il Comune di Anghiari – ha aggiunto il cugino – perché non si è mai dimenticata del loro figlio". Procelli, che pochi giorni prima (il 28 luglio) aveva compiuto 21 anni, è stato anche l’unica vittima aretina e nel mese di maggio era partito per il servizio di leva, venendo poi assegnato al battaglione di artiglieria leggera di Bologna; il solito anno di leva obbligatoria, con la certezza di un posto di lavoro che avrebbe ripreso e con l’affetto di una fidanzata che tuttora gli fa visita alla tomba.

In quella calda mattina del 2 agosto, Roberto aveva usufruito della licenza per tornare a casa e stava raggiungendo una cabina telefonica di piazza delle Medaglie d’Oro per avvisare la famiglia che sarebbe tornato..

Non fece in tempo, perché la tremenda esplosione investì anche lui, quasi subito riconosciuto dalla piastrina al petto. "I genitori di Roberto hanno trovato il coraggio di andare avanti, nonostante l’immenso dolore addosso – sono ancora parole di Farinelli – e finchè sono stati vivi hanno cercato solo verità e giustizia, non vendetta". Una verità ancora lontana? "Vi sono state condanne definitive – questo è vero – però limitate a tre-quattro persone. Mi sembra un po’ troppo restrittivo, per cui credo che di strada davanti ne rimanga molta".