Strade, lavori e investimenti. Anche i ponti in sicurezza

CASENTINO

Anche dagli interventi sulle strade dipende la sicurezza degli automobilisti e su questo la Provincia, in vallata, ha operato di recente nelle vie di competenza investendo cifre considerevoli. Il consigliere Marco Morbidelli con delega alla viabilità e ai lavori pubblici fa il punto sui lavori conclusi e avviati nel mese di novembre. "La macchina della Provincia lavora a pieno ritmo monitorando costantemente le strade di propria competenza ed in gestione, intervenendo prontamente sulle criticità, per una rete viaria moderna e sicura". Soddisfatto anche il presidente della Provincia Alessandro Polcri per i risultati fin qui ottenuti.

"E’ stato un lavoro di squadra per destinare le risorse alla sicurezza di strade, scuole e ponti di tutto il territorio, cogliendo anche ogni opportunità grazie alle risorse del Pnrr. Il territorio è vasto, ma stiamo dando pieno sostegno a tutte le vallate", afferma Polcri.

Tante le opere concluse a partire dalla Sp 62 Campiano, dove sono stati effettuati dei lavori conclusi il 22 settembre, per il recupero del ponticello lungo la Sp 62 Alto Corsalone sul fosso di Campiano in Comune di Bibbiena, per un importo di 371mila euro. Sempre nel Casentino sono stati ultimati il 20 novembre, gli interventi sulla Sp 67 Moggiona, relativi a lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla Sp 67 di Camaldoli, località Moggiona fosso Loto, nel Comune di Poppi, per un importo di 125mila euro. Sono invece stati consegnati lo scorso 27 novembre i lavori, per il rafforzamento corticale con rete e barriere paramassi lungo la Sp 71 di Caiano nel Comune di Castel San Niccolò per un importo finanziamento 435mila euro.

Sulla Sr 71 viadotto Capolona, affidati il 6 novembre i lavori di consolidamento e sistemazione del viadotto sul fiume Arno, lungo la Sr 71 Umbro-Casentinese-Romagnola nel Comune di Capolona per un importo del progetto di un milione e 450mila. Infine nella Sr 71 viadotto Rassina, sono stati affidati il 24 ottobre i lavori di consolidamento e sistemazione del viadotto di Rassina che scavalca la ferrovia Arezzo-Stia, lungo la Sr 71 Umbro-Casentinese-Romagnola in località Rassina nel Comune di Castel Focognano, che vede un importo progetto di oltre 2 milioni.

"Dunque è interesse della Provincia la sicurezza dei cittadini e utenti che transita nelle strade. Oltre a quanto elencato l’ente ha risposto tempestivamente alle richieste dei sindaci di tutti i territori cercando di programmare insieme la migliore risposta onde evitare rischi e disagio ai cittadini utenti".