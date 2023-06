Strade in tilt per la pioggia Autosole allagata e chiusa e Foiano finisce sott’acqua

di Luca Amodio

Ancora temporali e ancora allagamenti. Ieri i maggiori disagi si sono concentrati a sud della provincia, specie in Valdichiana. Nessun grave danno, ma sono diversi i problemi di viabilità, con alcune arterie del territorio messe praticamente ko da tutta l’acqua che si è concentrata anche martedì, come lunedì, nelle ore del primo pomeriggio, subito dopo pranzo.

Colpita e allagata da un’autentica bomba d’acqua l’Autostrada del Sole, nel tratto aretino, in particolar modo in direzione sud, tra le uscite di Monte San Savino e Valdichiana.

Alcune foto che sono rimbalzate sui social immortalano la carreggiata della A1 diventata un torrente, verso le 14:30. Due mezzi, al km 387, sono anche andati in avaria.

Nessun ferito, per fortuna, ma la corsia in direzione Roma è rimasta chiusa per un’ora e mezzo: lo confermano dal comando di polizia stradale di Battifolle. La strada è stata riaperta alla circolazione dopo a metà pomeriggio circa.

Forti piogge anche in altri comuni della Valdichiana: dopo tutto anche ieri la centrale operativa della protezione civile della Toscana aveva confermato il codice giallo per rischio idrogeologico ed idraulico fino alla mezzanotte di mercoledì, mettendo in guardia rispetto i rovesci e temporali che hanno fatto da sfondo alla giornata di ieri. Non soltanto l’Autostrada del Sole è stata colpita delle precipitazioni. A Castiglion Fiorentino, ieri i problemi si sono concentrati in Val di Chio, nei pressi del cimitero della valle castiglionese. Il tratto interessato è stato anche chiuso dai volontari antincendio boschivo (Vab) di Castiglion Fiorentino e riaperto una volta che l’acqua aveva defluito. Tre squadre della Vab sono invece intervenute lunedì pomeriggio sia per problemi in abitazioni private sia in altre strade del territorio, come la curva sotto la casa della salute di Castiglion Fiorentino, che si era letteralmente riempita d’acqua.

Qualche immagine nel web ha segnalato anche inconvenienti, nel pomeriggio di lunedì, in zona Cappuccini e San Francesco, sempre a Castiglion Fiorentino, così come a Foiano in zona Selce.

Anche ieri c’è stato qualche intoppo alla viabilità nel Foianese: il sottopasso di via Fiume Asciutto è stato temporaneamente chiuso perché allagato così come via porta a Brolio.

Problemi anche lungo la Sr71, nel tratto chianino della strada regionale già in condizioni ordinarie tra i più pericolosi, ieri con l’extra di masse d’acqua che si erano depositate poco dopo la frazione di Vitiano, tra Castiglion Fiorentino e Arezzo.

Sempre in quei chilometri, anche anno scorso si erano concentrati i disagi per viaggiatori su auto, che si sono dovuti muovere quasi a passo d’uomo per evitare situazioni particolarmente pericolose.