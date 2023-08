Strade e incubo ingorghi Giornata di scontri e disagi

Sarà un Ferragosto nel traffico anche per chi sceglie di viaggiare su strada. O almeno: il timore è questo, almeno visti i giorni passati Tante le auto in viaggio, tanti, fin troppi gli incidenti sulle arterie che collegano il paese. Sull’Autosole sono stati già 7 gli incidenti stradali negli ultimi 20 giorni. Tamponi e scontri, uno dietro l’altro. Feriti, soprattutto feriti, ma anche code chilometriche, soprattutto nel tratto valdarnese dell’A1. Quando l’incidente si verifica a Incisa o nei pressi del casello Valdarno, per evitare le code, molti automobilisti, anche su suggerimento anche della società Autostrade, decidono di uscire e di percorrere la viabilità ordinaria.

La Regionale 69, già di per sé ingolfata, non può che risentirne. Disagi anche sulla E45, la principale arteria con cui gli aretini scelgono di farsi qualche giorno di mare sulla Riviera. Ieri lunghe code dopo un incidente sulla strada statale 3bis "Tiberina" che ha paralizzato la viabilità sulla Cesena Perugia. Per lo scontro, ha spiegato Anas, la carreggiata è stata temporaneamente chiusa in direzione Terni, al km 138, nello svincolo di Sansepolcro. Nello scontro sono rimasti coinvolti tre veicoli: due persone sono finite al pronto soccorso. Un uomo di 69 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Careggi di Firenze con il Pegaso mentre un 42enne è finito all’ospedale di Sansepolcro per accertamenti.

Timore per il prossimo fine settimane: secondo le previsioni saranno giornate da bollino nero su strada per l’esodo di Ferragosto.

L.A.