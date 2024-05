Strade asfaltate nella zona dell’ospedale

SAN GIOVANNI

Nuovo manto stradale difronte all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia. Un intervento atteso, che sarà portato a termine oggi nell’ambito degli interventi di rifacimento di alcuni tratti delle strade comunali di San Giovanni Valdarno. I lavori saranno infatti a carico dell’ente sangiovannese. Nello specifico, il cantiere sarà installato in piazza del Volontariato, proprio davanti al monoblocco. Per i veicoli che dovranno raggiungere l’ospedale del Valdarno da via Gruccia, saranno previste alcune deviazioni: in particolare verrà chiusa via Madre Teresa di Calcutta, all’altezza della rotatoria di via Gruccia, in direzione del nosocomio. Il presidio sanitario ed il parcheggio saranno raggiungibili da Montevarchi con il seguente percorso: via Ammiraglio Burzagli, via Enzo Ferrari, via Giacomo Leopardi, fino a giungere in piazza del Volontariato. Inoltre, per i veicoli provenienti da Montevarchi e diretti a San Giovanni Valdarno, sarà prevista una deviazione in via Giacomo Leopardi, all’altezza di via Enzo Ferrari. Verrà comunque sempre garantito l’accesso all’ospedale, al prospiciente parcheggio e al pronto soccorso, anche tramite il servizio di trasporto pubblico locale. A San Giovanni gli interventi ai manti stradali sono iniziati lunedì scorso al Borro al Quercio e al Borro della Rigaia. La ditta incaricata ha proseguito poi in via Fornaci Maddii e Borro della Madonna. Cantiere poi in via del Porcellino, via Montegrappa, via Rosai e via Napoli (nel tratto di fronte all’ufficio postale). I lavori alla strada dell’ospedale sono però particolarmente importanti, perché i tratti sconnessi possono creare problemi anche ai mezzi di soccorso – ambulanze in primis – che trasportano i pazienti al pronto soccorso, mettendo a rischio la situazione clinica di persone che hanno subito traumi. Per questo è importante mantenere il manto sempre in buone condizioni.