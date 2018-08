Arezzo, 1 agosto 2018 - È una donna di 55 anni, Roberta Basagni, residente a Viciomaggio nel comune di Civitella , la vittima dell'incidente stradale che nel pomeriggio ha trasformato in un inferno il raccordo.

Liberata insieme agli altri due feriti dall'abitacolo dell'auto, andato distrutto, le condizioni della donna sono apparse subito molto grave e nonostante i soccorsi e i tentativi di stabilizzarla prima di dirottarla in un centro specializzato, è morta poco dopo.

I due feriti portati in ospedale sono una cinquantenne aretina che ha riportato numerosi traumi ed è stata trasferita con Pegaso a Careggi, e una ventiseienne di Arezzo portata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo per trauma al volto e alle gambei.

Oltre alle due auto che si sono scontrate frontalmente, una terza auto è rimasta coinvolta nell'incidente. Sul posto sono state inviate due ambulanze, un'automedica e lo scooter infermierizzato.

È stato il personale del 118 ad allertare i vigili del fuoco che sono sopraggiunti con due squadre e dieci unità. Sul raccordo, rimasto bloccato, si sono formate lunghe code, la protezione civile ha distribuito acqua e bevande fresche ai numerosi automobilisti bloccati: bloccati per oltre un'ora e nel momento di massimo caldo, in una città che anche oggi ha sfiorato i 37 gradi.

Presenti anche pattuglie della polizia stradale per regolare il traffico e per i rilievi di legge e operatori Anas per ripristinare la viabilità. La stradale ha eseguito i rilievi per spiegare le cause dell'incidente. Tra le ipotesi c'è anche quella che di un sorpasso azzardato in un punto ad alto rischio, quello che segue immediatamente allo snodo del casello: ma per ora è solo un'ipotesi e non certo la risposta definitiva a chi cerca un perché di questa ennesima tragedia.

Una tragedia che porta il bollettino nero aretino a medie raramente toccate in passato: un luglio terribile e che negli ultimi dieci giorni ha avuto ben quattro vittime, due delle quali per incidenti di moto. Un campanello d'allarme pesantissimo sulla sicurezza delle nostre strade