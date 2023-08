Strade al buio a Cortona: da lunedì lavori a Camucia

Camucia al buio, si corre ai ripari. Dopo oltre 7 mesi di disagi in cui ripetutamente molte strade centrali sono rimaste senza illuminazione pubblica per giorni, si avviano lavori di manutenzione necessari a risolvere il disagio, che per altro ha messo a rischio anche l’incolumità dei pedoni. La società che ha in appalto il servizio di illuminazione pubblica ha programmato una serie di lavori agli impianti di Camucia. Da lunedì 7 agosto in via Sandrelli sarà effettuato uno scavo di 60 metri per la sostituzione della rete elettrica. I lavori dureranno tre giorni e comporteranno una riduzione della carreggiata. Il gestore degli impianti lo ha annunciato al Comune di Cortona dopo che il sindaco Luciano Meoni ha sollecitato la risoluzione delle problematiche che si sono verificate nelle ultime sere. Alle lamentele del primo cittadino si sono unite quelle di moltissimi cittadini che hanno effettuato segnalazioni attraverso il call center che risponde al numero 800978447. Per evitare il ripetersi di situazioni di disagio, il Comune ha dunque chiesto un intervento di sostituzione di parte della rete elettrica interrata, operazione che verrà effettuata la prossima settimana. "A nome di tutta l’amministrazione comunale mi scuso per queste problematiche e ringrazio i cittadini per le pronte segnalazioni giunte sia al numero verde sia direttamente al Comune – conferma il sindaco Luciano Meoni. "Nei giorni scorsi abbiamo chiesto alla società che gestisce l’appalto dell’illuminazione pubblica di intervenire per risolvere il problema alla radice e abbiamo finalmente rassicurazioni in merito. Chiedo ai cittadini, qualora si verifichino nuove criticità, di continuare a segnalarle al numero verde e al Comune. Il mio impegno è quello di monitorare questa situazione affinché i disagi non si ripetano e affinché venga rispettata la procedura di assistenza secondo i canoni previsti dalla convenzione sottoscritta al tempo fra il Comune e il gestore". Intanto a Camucia tutto è pronto per l’inaugurazione di piazza Sergardi che verrà restituita alla cittadinanza dopo 7 mesi di lavoro. Per l’occasione l’amministrazione ha organizzato una festa inaugurale domani alle 18,30 con i saluti istituzionali e il taglio del nastro. A seguire spazio a musica, intrattenimenti per bambini e alla visita guidata ai giardini di Villa Sandrelli. I locali e gli esercenti di piazza Sergardi proporranno degustazioni, aperitivi e cene, collaborano all’iniziativa Confesercenti e Confcommercio.

Laura Lucente