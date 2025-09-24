Strada per l’eremo delle Celle. Iniziati i lavori per rifare l’asfalto. Un’opera da 200mila euro

Sono iniziati questa mattina i lavori di rifacimento della strada comunale dei Cappuccini, l’arteria che dalla Sp34 conduce all’Eremo de Le Celle. Un intervento che comporterà la chiusura della strada fino a venerdì 26 settembre, nelle fasce orarie 8,30-12,30 e 13,30-18,30, con possibilità di proroga al 29 e 30 settembre. Il transito resterà sempre garantito ai mezzi di soccorso. Si tratta di un’opera da 220mila euro, che prevede il rifacimento del manto stradale per circa 1,7 chilometri e la posa della nuova segnaletica orizzontale. L’intervento rientra nel progetto "Cortona città Francescana", percorso che accompagna la città al 2026, anno del Giubileo e delle celebrazioni dedicate a San Francesco. "Proseguiamo con la nostra attenzione verso i luoghi francescani – spiega il sindaco Luciano Meoni – dopo la realizzazione del nuovo ponte, passiamo all’asfaltatura di tutta la strada. Sono in via di completamento anche i lavori nel piazzale della chiesa del santuario. È un impegno importante per migliorare decoro e sicurezza, sia per i residenti che per i tanti visitatori dell’Eremo".

La strada dei Cappuccini, immersa nel verde e da sempre meta di camminatori e turisti, è uno dei tratti simbolici della spiritualità cortonese. Il cantiere dei Cappuccini si inserisce in un pacchetto più ampio di opere: nei mesi scorsi è stato approvato il progetto di riqualificazione del piazzale dell’Eremo de Le Celle (150mila euro), con nuova pavimentazione in pietra serena, ringhiera in ferro battuto e soluzioni per il deflusso delle acque. Va avanti anche il rifacimento del piazzale della basilica di Santa Margherita, con messa in sicurezza della balaustra e nuova pavimentazione, per un costo stimato di circa 270mila euro. Accanto agli interventi materiali, il progetto "Cortona città Francescana" si arricchisce anche di strumenti digitali. È online il portale www.cortonafrancescana.it, pensato come punto di riferimento per pellegrini e visitatori. Il sito raccoglie testi, fotografie, illustrazioni originali e contenuti realizzati anche con intelligenza artificiale generativa.

Offre informazioni storiche ed esperienziali sugli itinerari che attraversano la città e sulle tracce lasciate dal Santo nel territorio, mentre sono in corso di realizzazione le sezioni dedicate agli Ordini francescani presenti a Cortona. "Con questo sito web – aggiunge Meoni – vogliamo offrire ai visitatori uno strumento organico e dedicato, utile a pellegrini e a chiunque desideri conoscere i motivi che pongono Cortona come seconda città francescana d’Italia".