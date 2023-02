Strada mortale, Benini: "Ora più sicurezza"

di Francesco Tozzi

"Stamani (ieri, ndr) ho già contattato l’ente provinciale e scriverò anche una lettera. Voglio però precisare che fino allo scorso anno non ci sono stati incidenti gravi in quel tratto. Purtroppo gli ultimi episodi sono stati mortali".

Ha preso subito carta e penna il sindaco di Bucine Nicola Benini, rivolgendosi direttamente alla Provincia per ottenere una soluzione concreta rispetto alla pericolosità della Sp 16 in località Pianacci.

Martedì il pericolosissimo incrocio situato lungo la strada che collega Mercatale al capoluogo della Valdambra è finito nuovamente sotto i riflettori, perché teatro del tragico incidente in cui è morto Klodian Petro, 39enne di origini albanesi, residente a Prato, che lavorava in un’azienda valdarnese. Coinvolta nello scontro anche una donna di 49 anni, che non risulta però in pericolo di vita. L’impatto frontale tra la Lancia Ypsilon, guidata da Petro, e la Peugeot 308 station wagon con a bordo la donna è stato violentissimo. Vuoi per la velocità sostenuta con cui viaggiava l’uomo, vuoi per il probabile tentativo della donna di svoltare.

L’ultima tragedia in quello snodo risale invece a circa un anno e mezzo fa. Era il 31 luglio 2021 quando Antonio Ferrarelli e Margherita Vaselli, 87 anni lui, 70 lei, uscirono di casa di buon mattino senza farvi più ritorno. Per evitare un furgone Peugeot guidato da un giovane imprenditore della zona che pare si fosse già immesso nella strada principale, Ferrarelli avrebbe comunque urtato il veicolo, perdendo il controllo del mezzo e finendo nel fosso laterale alla carreggiata, proprio dove è situato un grosso tombino in cemento che spunta dal terreno.

Lo schianto fu fatale per i due compagni, che rimasero bloccati nell’abitacolo. Un lutto che sconvolse la comunità bucinese e che fece suonare un campanello d’allarme tra i residenti della zona.

"All’altezza del bivio la visibilità è talmente ridotta che non è possibile muoversi in sicurezza" fu il commento di molti. All’indomani del tragico evento che spezzò le vite dei due anziani, il Comune di Bucine e la Provincia di Arezzo svolsero un sopralluogo tra la strada provinciale e via San Salvatore per verificare la sicurezza dell’incrocio. Immediatamente venne installato uno specchio stradale, che da molti cittadini è giudicato non ancora sufficiente a garantire la visuale necessaria.

Allo stesso tempo fu valutata la possibilità di costruire una rotatoria al posto dell’innesto, visto che la superficie a disposizione c’è, ma nel frattempo il cantiere non è partito.

Dopo la morte di Klodian, il primo cittadino ha contattato di nuovo la Provincia, chiedendo di riprendere in mano la fase progettuale e di proseguire nella realizzazione della tanto attesa rotonda.