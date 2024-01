Strada dei Mandrioli, il sindaco sollecita province e regioni a fianco dei cittadini e degli imprenditori

Arezzo, 24 gennaio 2024 – Filippo Vagnoli si schiera dalla parte dei cittadini e degli imprenditori che hanno sollecitato un incontro per la risoluzione dei numerosi problemi della strada del Passo dei Mandrioli che collega Toscana e Romagna e che stanno pesando enormemente su cittadini e imprese.

Ecco le parole del primo cittadino di Bibbiena: “Sostengo la richiesta avanzata da cittadini e imprenditori del nostro territorio relativamente al Passo dei Mandrioli, una strada per la quale continuo e continuerò a spendermi in prima persona affinchè si possa arrivare in tempi brevissimi a delle soluzioni certe e durature.

Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì- Cesena devono intervenire in modo definitivo e farlo subito. Oltre alla evidente pericolosità, ci sono disagi che non sono più sostenibili da ogni punto di vista, non ultimo quello informativo. I nostri cittadini si informano come possono, e spesso le comunicazioni non arrivano o sono contraddittorie. Non è più possibile accettare una condizione del genere per chi lavora e per chi produce e investe su questi territori in modo generoso.

Su questo mi sto battendo e ringrazio i cittadini che a più riprese si sono mossi facendo sentire la loro voce e le loro legittime esigenze e richieste. Provincia di Arezzo e Regione Toscana, devono assolutamente trovare con i colleghi romagnoli un canale di accordo e comunicazione attraverso il quale si possa andare agevolmente e velocemente a una soluzione definitiva del problema Mandrioli”.

Vagnoli entra nel merito anche della viabilità del fondovalle: “Il Casentino chiede con forza una soluzione anche del problema della viabilità di fondovalle. Anche in questo caso sostengo e mi adopero a fianco di imprenditori e cittadini per avere una viabilità all’altezza del loro impegno, delle loro aspettative e dell’amore che ci legfa a questa vallata.

Ritengo che non sia più accettabile una viabilità antiquata, non è al passo con i tempi e in un territorio che vede tanti cittadini che continuano a investire in un territorio vivo da ogni punto di vista. La Regione Toscana deve ascoltare le richieste che facciamo con forza da molti anni.

I cantieri non sembrano portare migliorie importanti quelle che chiediamo da tempo. Su questo ho sollecitato più volte incontri puntuali tra provincia e Regione”.