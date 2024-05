Strada asfaltata sul Pratomagno. In 130 in cammino per ribadire il no

Centotrenta persone si sono incontrate ieri sul crinale del Pratomagno per opporsi al progetto di asfaltatura di 12 chilometri di strada bianca, dalla Secchieta alla croce. Un’assemblea molto partecipata secondo gli organizzatori, che hanno espresso in maniera forte la loro contrarietà al disegno prospettato da Regione Toscana che coinvolgerà i comuni di Castel San Niccolò, Montemignaio e Loro Ciuffenna. I manifestanti hanno messo in campo un trekking di protesta partito da diverse località con punto d’arrivo l’incrocio per Bagni di Cetica. "Siamo arrivati al punto d’incontro da due direzioni diverse, Croce del Pratomagno e rifugio Secchieta - ha raccontato Gianluca Serra, ecologo, faunista e esperto di aree protette - e alcuni hanno percorso molti chilometri prima di giungere all’incrocio per Cetica. Sulla croce, simbolo della montagna, sono stati affissi due striscioni per dire no all’asfalto. Ci siamo trattenuti a lungo sulla strada di crinale, dove gli interventi dei rappresentanti di associazioni e comitati si sono alternati con la musica. Non capita spesso di assistere a manifestazioni di così larga scala". Contemporaneamente, infatti, si sono tenute in altri angoli della Toscana proteste pacifiche sotto forma di escursioni organizzate nelle Apuane, in Valle del Serchio, nella Montagna Pistoiese e nel Mugello. Tra i gruppi presenti il collettivo Atlatl di Loro Ciuffenna, Ecomuseo della Montagna Fiorentina, associazione I’ Bercio, Collettivo Bujanov, Terra Libera Tutti, associazione Per la Valdambra, Casentino Antifascista e Legambiente. Il comitato Pratomagno Senza Asfalto ha poi ricordato che al momento non sono ancora riusciti ad ottenere un confronto con le istituzioni ed intavolare una discussione circa le possibili alternative al progetto di asfaltatura. L’iter amministrativo ha comunque subìto una battuta d’arresto, visto che la Regione ha bocciato lo studio d’incidenza predisposto dai comuni coinvolti. Ciò allungherà quindi i tempi di realizzazione della strada, che a questo punto non verrà sistemata a partire dall’autunno prossimo. "Speriamo di poter avere più tempo per continuare la nostra azione - ha aggiunto Serra, tra gli esperti firmatari del documento di opposizione - che procederà sicuramente nelle settimane a venire. Stiamo studiando altri tipi di iniziative per mantenere alta l’attenzione sul tema. Ieri abbiamo suscitato la curiosità dei passanti, che hanno condiviso le ragioni della nostra protesta. Sono stati mesi impegnativi, ma la risposta che stiamo ottenendo ci spinge a non arrenderci".

L’evento di ieri è il punto d’arrivo di tutta una serie di appuntamenti pubblici che hanno accompagnato i mesi di protesta. Prima le assemblee a Ponte a Poppi e a Loro Ciuffenna, poi, ultimi in ordine di tempo, i sit-in organizzati a Castel San Niccolò e a Reggello. Il comitato Pratomagno Senza Asfalto ha evidenziato come l’opera sia in contrasto con le indicazioni della Regione stessa attraverso il piano paesaggistico, oltre ad essere contraria ai pareri di Ispra e della Soprintendenza di Arezzo.