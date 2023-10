Strada 71, via alla bretella. In arrivo 14 milioni per lo snodo Fratta-Sodo

Una nuova boccata d’ossigeno per il progetto della variante alla strada regionale 71. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione ha appena assegnato alla Regione Toscana quattordici milioni e mezzo per finanziare il lotto 3 della variante e che interessa il tratto cortonese.

Si tratta, nello specifico, della porzione che collegherà l’attuale inizio a nord della variante, con la strada provinciale che unisce le località di Fratta e Sodo. La giunta regionale ha deliberato l’assegnazione del finanziamento e, una volta che i soldi saranno definitivamente attribuiti dal governo, sarà possibile far partire l’iter per avviare la gara. I lavori dovranno concludersi al massimo entro il 2027.

Un progetto salutato con favore dal pd cortonese che per primo ne ha dato notizia. "Si tratta di un’opera strategica per il nostro territorio per la quale erano già stati proposti progetti ma che non aveva trovato fin qui la copertura economica", conferma il direttivo del pd cortonese. "Grazie all’impegno della Regione sarà dunque possibile aumentare la sicurezza e diminuire l’impatto del traffico nei centri abitati che si affacciano sulla strada, riducendo notevolmente i tempi di percorrenza per gli utenti dell’asse Arezzo-Perugia. L’attenzione che la Regione Toscana ripone per i territori periferici, tra cui il nostro comune è massima e questo intervento ne è un chiaro esempio".

Un progetto che parte da lontano, come del resto la lunga gestazione che vede la variante alla strada regionale 71 passare da un tavolo politico all’altro.

"È un tracciato che avevamo studiato come fattibilità quando ricoprivo il ruolo di presidente della provincia – sottolinea oggi il consigliere regionale Pd Vincenzo Ceccarelli – che ha subito nel corso del tempo alcune modifiche nella progettazione esecutiva che hanno permesso di poter accedere a questo finanziamento".

Questo ulteriore step è salutato con favore sia da Ceccarelli che dal consigliere regionale Pd Lucia De Robertis in quanto "renderà più sicura la viabilità e garantirà un migliore e più rapido accesso anche all’ospedale Santa Margherita di Fratta".

Intanto procede in questi mesi il lavoro per la realizzazione della nuova arteria che da Camucia arriverà fino a Pietraia per poi trovare la superstrada Perugia-Bettolle. In questo caso l’importo complessivo dei lavori è di 15milioni e 500mila euro finanziato sempre con Fondi di Sviluppo e Coesione insieme ad un apporto regionale di circa 350 mila euro.

Questo secondo step di variante prevede un tracciato alternativo all’attuale strada regionale 71 di oltre 6 chilometri di lunghezza tra lo svincolo di Castiglione del Lago e la località Vallone, interamente a valle della linea ferroviaria, tra le località Mucchia e lo svincolo di Pietraia del raccordo Perugia-Bettolle.