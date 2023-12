Strada 71, piano sicurezza. Arrivano 60 lampioni sui tratti più pericolosi

Più illuminazione sulla strada regionale 71: arrivano 60 lampioni. Il Comune di Castiglion Fiorentino accende la luce sulla sicurezza stradale lungo la principale arteria che attraversa il territorio e stanzia di tasca propria 180mila euro per dare luce a quei tratti più bui e pericolosi. I 60 lampioni saranno dislocati in tre zone della strada regionale: nel tratto a confine con il comune di Arezzo, da Vitiano fino alla rotonda Aldo Moro, in zona Alberotondo; in zona Palazzuolo, da via Adua in poi. Infine, lampioni nel centro abitato di Montecchio Vesponi, nei pressi della zona sportiva del Pallone e di StraSicura Park. E non finisce qui perché l’investimento riguarderà anche un altro tratto delle strade castiglionesi, cioè la zona della frazione Castroncello, in direzione ospedale della Fratta che rimane poco illuminata. Un intervento che segue il j’accuse del vicesindaco Devis Milighetti all’indirizzo della Regione: nei giorni scorsi ha inviato una lettera per sollevare la questione della sicurezza stradale, chiedendo l’aiuto dei rappresentanti "del piano di sopra". "Le risposte che ci sono arrivate sono sempre state evasive: l’assessore Bacelli ci aveva detto che erano stati stanziati 105 milioni euro per la strada 71, peccato che questi fondi sono andati soprattutto in Casentino, mentre il tratto chianino non ha avuto alcuna risposta ad eccezione della variante del Vallone che collega l’Umbria con Cortona", spiega Milighetti.

"Le uniche risposte sul territorio castiglionese e di collegamento con il capoluogo di provincia si limitano al manto di asfalto fonoassorbente: noi chiediamo di più, che vengano destinate risorse ad hoc per il nostro territorio e per una strada che ha un tasso di incidentalità molto alto e necessità di maggiori interventi". Per MIlighetti "può essere fatto con la messa in sicurezza nel tratto urbano di ulteriori marciapiedi, cofinanziati dalla Regione, come avviene nei bandi regionali, oppure con la creazione di alcuni tratti di varianti che alleggeriscono il carico sulla strada regionale 71, così come è successo in Casentino, dove sono stati spesi oltre 60 milioni di euro, a differenza del tratto compreso tra Camucia e Arezzo che è dimenticato dalle istituzioni".

Per quanto riguarda i tempi delle nuove installazioni ci sarà da aspettare la primavera, probabilmente tra marzo e aprile del nuovo anno. Infatti la ditta incaricata dal Comune provvederà all’installazione dei nuovi lampioni soltanto quando sarà terminata la sostituzione dei vecchi sistemi di illuminazione con le lampade a Led, che al momento è realizzata nel 70 per cento del territorio.