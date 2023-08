Straccabike, avanti con la tradizione

Con 30 edizioni alle spalle, la Straccabike può a buon diritto essere considerata una delle prove più radicate nel panorama italiano delle ruote grasse. La gara quest’anno, oltre a riaprire le ostilità della Coppa Toscana Mtb, è valida anche per il Tour 3 Regioni e il Bike Advisor Super Prestige. Ormai per il movimento della Mtb essere a Pratovecchio la prima domenica di settembre è una tradizione irrinunciabile, anche considerando come gli organizzatori tengano a mantenere il programma di prove sempre costante, variando solo piccoli particolari.

Il tracciato principale è quindi di 47 km ben conosciuti dagli appassionati, con 1.500 metri di dislivello. Lo scorso anno gli iscritti furono oltre 600 e c’è da credere che il numero sarà quanto meno eguagliato quest’anno. La quota d’iscrizione è di 35 euro fino al 1 settembre