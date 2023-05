Storie di vuoti e poemi Doppia personale da Rosy Boa

Due sono le mostre presso la sede di Rosy Boa, la prima dedicata a Marcello Bianchi, in arte Oltrana, fino al 4 giugno, la seconda ad Andrea Lucchesi, dal titolo Poems e aperta fino al 18 giugno. Storie di vuoti che ospitano uomini è il titolo della personale di Bianchi che, curata da Matilde Puleo, è ospitata in una sezione permanente adibita alla ricca produzione dell’artista, scomparso nel 2018. In sequenza sarà fatta conoscere l’attività di trenta anni, dal 1980 al 2016, con le sue infinite possibilità di raccontare tra grafica e pittura. Poems di Lucchesi, curata dalla Puleo e allestita in altri spazi della galleria, è la personale degli ultimi lavori dell’artista fiorentino, impegnato dal 2021 al 2023 in opere di piccolo formato in un "gioco di scambio tra poesia e arte visiva". Arti della visione potrebbe essere un sottotitolo di una pittura che deve inquadrare la realtà manipolandola attraverso la materia. Infiniti modi di raccontare sono quelli di Marcello Bianchi con personaggi maschili che vivono, che correggono e che vengono inghiottiti dal vuoto, tema caro a Marcello e che nella sua arte diventa materia.

Liletta Fornasari