"Storie di ordinaria violenza digitale sulle donne": il libro Presentazione libro "Storie di ordinaria violenza digitale sulle donne" a Cortona in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Autrici approfondiscono il ruolo della rete come principale canale di propagazione del fenomeno criminale. Iniziativa promossa dal Comune con il coinvolgimento delle scuole e del Centro antiviolenza per sensibilizzare e prevenire.