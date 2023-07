"Storie dell’armadio" e "Digiringiro" Il teatro per ragazzi fa tappa in Casentino

Al suo ventesimo anniversario appuntamento con la rassegna "Teatro del Fiume – Venti di Gioia" curata da Nata Teatro, che quest’anno prevede un calendario di più di venti spettacoli, una programmazione ricca e per tutti i gusti, con compagnie provenienti da tutta Italia. Oggi alle 21,15 in via Timossi, a Bibbiena Stazione, va in scena la compagnia Lagrù Ragazzi con lo spettacolo "Storie dell’armadio", ingresso 6€. Si prosegue poi in Piazza Mazzini a Rassina con un altro evento ad ingresso gratuito: martedì 11 luglio va in scena lo spettacolo "Digiringiro – Storia di una balena" della compagnia Blanca Teatro. A Pratovecchio, in piazza delle Rimembranze, il 13 luglio "Don Chisciotte".