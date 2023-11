Storica azienda alla ricerca di nuove figure

LATERINA PERGINE

Fattoria di Rimaggio investe e amplia l’organico. La storica azienda valdarnese, nata nel lontano 1905, ha avviato un percorso di ricerca per mansioni diversificate, richieste tra la fattoria di Pergine Valdarno e gli spacci agricoli diffusi tra le province di Arezzo e di Firenze, andando a fornire nuove opportunità lavorative in ambito zootecnico e agroalimentare. Il lavoro quotidiano della Fattoria di Rimaggio, che conta circa 100 dipendenti, è incentrato nella gestione di ogni fase della filiera produttiva. Tale organizzazione necessita del ricorso a nuove professionalità, che verranno immediatamente inserite in azienda. Tra le figure ricercate rientra il responsabile della conduzione allevamenti e agricoltura, che lavorerà a stretto contatto con la proprietà per il coordinamento e la cura di tutte le operazioni agrozootecniche. Il consolidamento del comparto amministrativo prevede l’ingresso di un addetto al data entry per la gestione e l’inserimento dei dati del settore zootecnico, inoltre sono previsti incarichi di trattorista e di autista. Per gli spacci agricoli sono aperte posizioni per macellai e banconieri. "Si tratta – ha spiegato Alessandro Calvo Pegna (nella foto), titolare insieme ai fratelli Stefano e Fabrizio – di un’attività tradizionale dove privilegiamo una filiera cortissima dalla terra alla tavola, ma con un forte sguardo verso il futuro e l’innovazione tecnologica senza trascurare il rapporto diretto con il consumatore finale. Questo dinamismo è testimoniato proprio dalla ricerca di nuove figure che possano condividere con noi i valori aziendali di educazione, rispetto e amor proprio che le nostre famiglie hanno tramandato".