Storia di Gregor, il barman speciale "Il suo sogno ora è diventato realtà"

di Francesco Tozzi

Non è soltanto un barista professionista. Dal 1° giugno Gregor Wünsche vive da solo con l’amico Giulio e prosegue nel suo percorso di autonomia, abbattendo qualsiasi tipo di barriera. Prima l’attestato ufficiale di Illy, ottenuto sul campo, per aver preparato espresso e cappuccino "alla perfezione". Poi l’importante passo, quello di lasciare la casa dei genitori per realizzarsi e per dimostrare che non esistono ostacoli, che la disabilità è solo un pregiudizio. Obiettivi raggiunti grazie al sostegno di due genitori dal cuore grande, che non si sono mai arresi. Peter e Rita sono arrivati in Toscana un po’ per caso, nell’autunno del 1987. Erano partiti per una vacanza, ma alla fine hanno deciso di restare. Prima è nato Johannes, poi nel 1991 Gregor, che si è dimostrato un vero combattente fin dalla culla. Ancora neonato, infatti, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per un difetto al cuore. Superato il problema di salute, la famiglia ha dovuto compiere una scelta: tornare in Germania o rimanere in Italia? "Nel nostro Paese di origine - hanno raccontato - trent’anni fa, i ragazzi con sindrome di Down venivano un po’ ghettizzati e trasferiti in istituti specifici, mentre in Italia Gregor ha potuto frequentare la scuola assieme ai propri compagni, senza differenze. Questa apertura e volontà d’inclusione ci ha convinti a restare. A Cavriglia abbiamo potuto vivere la vita di una famiglia normale".

Terminato il ciclo di studi, Gregor Wünsche non intende fermarsi. Il suo carattere vulcanico lo porta a fare numerose esperienze. Ha con sé un attestato di manutentore del verde, ha svolto corsi di cucina, poi inizia a lavorare al pubblico nel bar del Mandela Forum di Firenze con l’associazione Trisomia 21.

In questo contesto ha saputo svolgere una mansione molto impegnativa, vista l’affluenza al bancone di centinaia di clienti per volta. La passione e la crescita professionale lo hanno infine portato a frequentare il corso per barman al Caffè Paradiso, in cui ha svolto anche il ruolo di docente.

"A 31 anni Gregor ha un lavoro che adora e una casa come tutti gli altri - ha spiegato la madre - Questo è un sogno divenuto realtà". Un traguardo raggiunto grazie ad una famiglia che ha avuto il coraggio di lasciare libertà di scelta al proprio figlio, senza assumere un atteggiamento iper-protettivo. "Al corso Illy tutti si sono stupiti per come Gregor riesce a destreggiarsi dietro al bancone - ha detto l’imprenditore Andrea Manetti - Qualità che dimostra ogni giorno e che ha affinato con impegno e costanza".