Stop antenna contestata: "Verifiche sul cantiere". Oggi l’assemblea pubblica

di Gaia Papi

AREZZO

Stop ai lavori in via Sicilia. Almeno per il tempo necessario ad effettuare adeguate verifiche. È il risultato del sopralluogo effettuato ieri dai tecnici del Comune di Arezzo per verificare lo stato dei lavori relativi all’installazione di un’antenna di telefonia e l’eventuale fattibilità dell’intervento. Sopralluogo richiesto dai residenti che: "Senza essere stati informati, una mattina ci siamo ritrovati una ruspa difronte casa pronta ad installare una stazioni base di telefonia mobile alta 30 metri". "Con il sopralluogo, fanno sapere dal Comune, è emersa la necessità di una nuova verifica da parte di Arpat dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, un valore di attenzione che è dirimente in fase autorizzativa". Ad Arpat, infatti, spettano le verifiche sull’inquinamento elettromagnetico per il rilascio dell’autorizzazione. In virtù di questo, è stata disposta la sospensione dei lavori, con la soddisfazione dell’assessore Francesca Lucherini che ha confermato che "facendo seguito a quanto annunciato in consiglio comunale, rispondendo a due specifiche interrogazioni, e confermando la piena attenzione alle esigenze degli abitanti coinvolti dall’infrastruttura, siamo prontamente intervenuti per valutare la regolarità dei lavori. Adesso Arpat procederà alle verifiche del caso".

Va avanti anche la raccolta firme, (nel parco di via Emilia dal lunedì al venerdì, dalle 16,30 alle 18) promossa dal comitato del parchino stesso che ha colto i malumori dei residenti della zona, e che ha già superato quota 600 in pochi giorni. Le fondamenta della torre, che avrebbe una potenza superiore ai 20 watt, il 25 gennaio scorso sono state gettate a poche decine di metri dalle abitazioni del quartiere, e a 300 metri dalla scuola media Giorgio Vasari. "Due sono le nostre principali preoccupazioni – spiegano i residenti – in primis la salute. Nessuno ci ha assicurato che le onde emanate non portano conseguenze. L’altra riguarda il valore delle nostre abitazioni che, con la costruzione della torre a pochi metri, verrà deprezzato". Il tema è stato affrontato anche nell’ultima seduta del consiglio comunale, che si è tenuto il 2 febbraio, e durante il quale i consiglieri Michele Menchetti del Movimento 5 Stelle e Donato Caporali del gruppo Pd hanno posto la questione, tramite interrogazioni, all’attenzione dell’assessora all’urbanistica Francesca Lucherini. Assemblea a cui hanno preso parte anche i residenti che, cartelloni alla mano, hanno manifestato il loro dissenso all’istallazione. In quell’occasione, il consigliere Caporali ha sottolineato che "La particella catastale in cui l’amministrazione comunale ha autorizzato la realizzazione e posa in opera dell’antenna e opere edilizie a essa accessorie non è la stessa in cui Arpat ha effettuato le analisi di impatto elettromagnetico".

Intanto i lavori sono fermi, e domani alle 17, è stata indetta un’assemblea pubblica dal titolo "Antenna 5G in via Sicilia. La parola ai residenti", che si terrà nella sede di Porta del Foro.