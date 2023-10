Stop alle strade colabrodo. Il Comune investe sull’asfalto: ecco l’elenco delle frazioni

Ancora altre macchine asfaltatrici in azione nel comune di Castiglion Fiorentino.

Il municipio stanzia quasi 300mila euro per il restyling del manto stradale delle frazioni più popolose del territorio.

Il cantiere ha preso il via proprio in questi giorni con il primo lotto di lavori mentre è in corso di contrattazione un ultimo mutuo da 280mila euro per garantire manutenzione straordinaria delle strade del nostro Comune, spiega il vice sindaco Devis MIlighetti, che ha anche la delega ai lavori pubblici.

L’investimento complessivo si attesta sui 300 mila euro e permetterà una riqualificazione di alcune arterie della frazione di Montecchio Vesponi, specie in prossimità degli impianti sportivi: cioè in via dei Locchi, via delle Patalecchie, traversa di Manciano, via di San Quirico e quelle in località Sorbino."Un lavoro quello della manutenzione del manto stradale che impegna notevolmente l’amministrazione comunale spiega Milighetti visto che diventa sempre più complicato portare avanti questi tipi di lavoro visto il boom dei costi energetici e dei valori delle materie prime".

"Si pensi che nel giro di un paio di anni il costo è più che raddoppiato - conclude Milighetti - questo scenario impegnerà l’amministrazione comunale ad investire sempre più risorse nella manutenzione di strade".

Intanto i lavori procedono spediti anche in località Manciano dove è stato allestito il nuovo sostituto ad interim del campo della Spiaggina: lo storico campo da calcio nell’omonima zona in cui si allenavano i ragazzi del settore giovanile della Castiglionese dove adesso sorgerà invece il nuovo asilo nido per i bambini tra gli 0 e i 6 anni, interamente finanziato dal Pnrr per un un totale di 3 milioni.

Sarà invece a Montecchio del loto il nuovo erede della Spiaggina, nei pressi dell’area di Strasicura dove verrà costruito da 0 un nuovo impianto sportivo. Sempre sul capitolo lavori, vanno avanti i lavori agli ex Macelli di Castiglioni dove sorgerà la nuova caserma della polizia municipale e un’area polivalente; mentre sono ancora chiusi (dallo scorso febbraio) i giardini pubblici di Castiglioni in piazza Matteotti con l’opposizione, specie per bocca dei rappresentanti di Città al Centro, che incalza gli amministratori sui ritardi del taglio del nastro che sarebbe dovuto essere nei mesi estivi ma è stato posticipato per il ritardo negli arrivi delle materie prime.