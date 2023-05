"Stop al fumo" Anche il Liceo entra in campo

SANSEPOLCRO

Il liceo della comunicazione "San Bartolomeo" di Sansepolcro in prima linea contro il consumo di tabacco, all’origine di diverse malattie e soprattutto tumori al polmone. Lo fa oggi in occasione della "Giornata mondiale senza tabacco", organizzata dall’Oms, e incentrata sul tema "Abbiamo bisogno di cibo non di tabacco", per sottendere la necessità di colture alternative e incoraggiare i coltivatori di tabacco a seminare colture sostenibili e nutrienti. Gli effetti negativi del fumo si fanno sentire non solo sui fumatori, ma anche su coloro che il fumo lo subiscono in modo passivo, soprattutto i bambini, che rischiano di ammalarsi a causa dell’esposizione al fumo di sigaretta. "Non dobbiamo dimenticare – chiarisce il dottor Riccardo Conti, medico dell’igiene pubblica di Sansepolcro, zona Valtiberina della Asl – che oltre al fumo passivo esiste il fumo ‘di terza mano’ legato a particelle cancerogene che, veicolate in aria dai fumatori, si depositano su oggetti, cose, tappeti, pavimenti e costituiscono un pericolo soprattutto per i bambini che giocano a terra o sui tappeti e che vengono a contatto con queste microparticelle dannose. L’Italia ha il triste primato di essere il Paese europeo con il più alto numero di fumatori adolescenti e allora, per informare i giovani su quali sono i rischi legati al fumo di sigaretta, sono andato nelle scuole e ho incontrato gli studenti del liceo della comunicazione di Sansepolcro". I ragazzi hanno portato avanti un lavoro, i cui elaborati vengono presentati oggi. Si tratta di una serie di manifesti da affiggere nei luoghi frequentati dai ragazzi e che mettono in guardia dai rischi legati al tabagismo". Stamani alle 10,45, nell’aula magna del Liceo San Bartolomeo, verranno presentati i lavori.