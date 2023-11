Stop ai disagi alle case popolari di Cetinale

SAN GIOVANNI

Arriva la notizia attesa da tempo per gli abitanti degli alloggi popolari di via Leonetto Melani, nella frazione del Cetinale, nel comune di San Giovanni. Nella giornata di ieri, infatti, è stato sistemato il guasto alla centrale termica che, dalla fine dello scorso agosto, aveva privato i residenti dell’intero stabile dell’acqua calda. Con il passare delle settimane, la situazione stava prendendo una brutta piega e con l’avvicinarsi dei primi freddi il problema si era, naturalmente, accentuato, tra la rabbia dei cittadini che, a più riprese, avevano sollecitato l’amministrazione comunale, oltre ad Arezzo Casa gestore degli alloggi stessi, a trovare una soluzione che potesse risolvere definitivamente il tutto. Ieri il ripristino della caldaia tra la soddisfazione generale di coloro che, aldilà di questo non secondario inconveniente, avevano anche denunciato infiltrazioni d’acqua all’interno delle case, erbacce dappertutto e presenza, addirittura, di topi. L’accelerata al felice risvolto della vicenda si è però avuta nei giorni scorsi quando l’amministrazione comunale, con a capo il sindaco Valentina Vadi, ha avviato, il 24 ottobre ottobre per la precisione, un procedimento nei confronti proprio di Arezzo Casa dopo che, due settimane prima, era arrivata una comunicazione dell’Asl circa il grave degrado vigente nella zona ormai da tempo.

Un atto dovuto, come ha sottolineato più volte il primo cittadino, che ha però portato i suoi frutti alla pari delle promesse del direttore della società Fabrizio Raffaelli che, in prima linea, aveva assicurato che sarebbe tornato tutto alla normalità entro la fine di novembre. Già da ieri, ben prima quindi dei tempi previsti, i residenti hanno potuto nuovamente disporre sia dell’acqua calda che del riscaldamento. Un primo, grande, passo in attesa che vengano poi risolte le restanti problematiche.

M.B.