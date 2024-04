Stop abbruciamenti: il protocollo di intesa. Accordo Aisa Impianti e Confartigianato

Un accordo per contrastare il fenomeno degli abbruciamenti attraverso la promozione della sicurezza ambientale e la tutela della salute. "Zero Spreco" di Aisa Impianti s.p.a e Confartigianato Arezzo, con la collaborazione del Comune, hanno firmato un accordo che permetterà alle imprese che si occupano di manutenzione del verde di conferire per tutto l’anno le potature di giardini, orti, vigneti, oliveti e spazi verdi privati presso la linea di compostaggio comn produzione di biometano "Verde 70" del polo tecnologico di recupero totale rifiuti di San Zeno.

Nello specifico, Aisa Impianti riserva a Confartigianato ad un prezzo stabilito una quota di 100 tonnellate sulla disponibilità impiantistica annua di Verde 70. Prima di attivare il servizio di conferimento Aisa Impianti e Confartigianato organizzeranno anche appositi corsi di formazione per insegnare alle stesse imprese come gestire e smaltire correttamente i propri rifiuti. Perché questo accordo? Per evitare gli abbruciamenti, ovvero la pratica di distruggere gli scarti delle potature bruciandoli direttamente sul posto, spesso effettuata dalle imprese del verde. Ora le imprese possono portare le loro potature all’Impianto di San Zeno. L’accordo nasce grazie alla collaborazione con Confartigianato, sollecitata dalle imprese.