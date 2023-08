Sterbini punta a conquistare piazza Signorelli

Famoso per la sua partecipazione a The Voice Senior di Rai Uno Walter Sterbini presenta Una Piazza per cantare, stasera alle 21.30 in piazza Signorelli a ingresso libero.

L’artista porta a Cortona la sua performance. Finalista in Tv nel 2022, racconta del suo essere padre di un ragazzo speciale, suo primo fan e suo vero motivatore. E racconta come sarà il concerto: un percorso di generazione, con brani emozionali e naturalmente le tre canzoni presentate a The Voice.

Un canto interattivo in cui il pubblico si sentirà portato a cantare insieme all’artista, nel pieno senso dell’idea della piazza, una piazza per tutti, per cantare il repertorio che ci accomuna. "Si dice che con la musica non si invecchia mai ma… il tempo passa lo stesso e tanti ne sono passati dalla prima volta che ho "indossato" un microfono. Già, perchè secondo me il microfono si indossa, come la musica e le canzoni.