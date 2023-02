Sterbini: "Il mio tour per la solidarietà"

di Marco Corsi

"Walter Sterbini, sorridimi e ti racconto". È il nuovo progetto che vede protagonisti il noto artista sangiovannese, reduce dal terzo posto a The Voice Senior della scorsa stagione e l’associazione culturale Masaccio, che lo riporterà di nuovo Live nei teatri del Valdarno. Nel 2024, poi, grazie al coinvolgimento di un gruppo di impresari del nord Italia, Sterbini inizierà un tour in tutta Italia. Serate di musica e ricordi, per un cantautore che in questi mesi si è esibito in molti luoghi della vallata, abbinando lo spettacolo alla solidarietà. Gli spettatori sono stati infatti invitati a fare un’offerta all’associazione toscana idrocefalo e spina bifida. Una patologia che ha colpito il figlio Matteo. Anche nei prossimi appuntamenti, in alcune date, sarà possibile contribuire per una buona causa. Il primo appuntamento, la primavera prossima, al Capodaglio di Castelfranco di Sopra. Ma devono essere definite tappe anche al teatro di Cavriglia, al Signorelli di Cortona e a San Giovanni.

"Siamo veramente felici di annunciare una nuova collaborazione con Walter – ha spiegato l’associazione culturale Masaccio – Un cooming soon del tutto nuovo, uno spettacolo che sicuramente non vi aspettereste, un mix di canzoni mai sentite e racconti!". Saranno serate di grande impatto, nel corso delle quali sarà fatto un viaggio attraverso la vita di Walter. Un viaggio che ha raccontato, in minima parte, anche ad Antonella Clerici e al grande pubblico di Rai Uno. La straordinaria avventura di Sterbini a "The Voice Senior" è iniziata a fine novembre del 2021, con la prima puntata. Walter è entrato negli studi di Milano accompagnato dalla moglie e dal suo "coach", il figlio Matteo, il primo fans.

La sua voce ha emozionato tutti, così come la stupenda interpretazione di "Cambiare" del compianto Alex Baroni, un pezzo tecnicamente non facilissimo, ma maneggiato e consumato da grande professionista. La sua prima esibizione è stata poi anticipata da quadri di vita familiare e immagini bellissime direttamente dalla splendida casa di famiglia alla Badiola, dove si domina la città di San Giovanni. Walter ha raccontato in breve la sua storia. Ha una famiglia unitissima, composta da Iacopo, Niccolò, Matteo e dalla moglie Manola. Ha fatto il commerciante. Il suo bar e la sua gelateria sono stati per lungo tempo un luogo di ritrovo dei sangiovannesi. Ma la musica è sempre stata la sua grande passione. Poi è nato Matteo, altro gioiello della sua vita. "Inizialmente, quando è venuto alla luce - ha raccontato alla Clerici - , è stato un colpo al cuore, perché aveva la spina bifida". Si tratta di una malformazione congenita e si verifica quando la colonna vertebrale lombare e, di conseguenza, il midollo spinale in essa contenuto non si formano correttamente. Matteo è in sedia a rotelle, ma la sua voglia di vivere è contagiosa, così come le sue passioni per la musica, per la Sangiovannese e per l’Inter, le due squadre del cuore. Matteo, come ha ricordato spesso Walter, è il suo pusher di energia ed è grazie soprattutto a lui che dopo alcuni anni ha ritrovato la forza di ripartire. Lo accompagnerà sicuramente anche in queste nuove avventure.