Sterbini canta per Matteo. Brano dedicato al figlio

SAN GIOVANNI

Ha inciso un disco dedicandolo al figlio Matteo. Un brano bellissimo, "Sorridimi", quello scritto dall’artista sangiovannese Walter Sterbini, finalista di una delle ultime edizioni della trasmissione Rai "The Voice Senior" e pubblicato, via social, lo scorso fine settimana. Il cantante aveva annunciato una sorpresa, che puntualmente è arrivata. Una vera primizia che ha voluto condividere non solo con i sangiovannesi, che da sempre lo hanno appoggiato e sostenuto in questa sua grande passione per la musica, ma con tutti. Matteo è il primo fans di Walter, sempre presente nei suoi concerti. Quando raccontò la sua vita ad Antonella Clerici, mise la famiglia al primo posto. Una famiglia unitissima quella degli Sterbini, che sta appoggiando in pieno questa "nuova" carriera musicale dell’artista. Del resto, Walter, ha ormai iniziato un percorso che lo ha portato a cantare, in questi anni, un po’ in tutta Italia, grazie ad un tour che anche la scorsa estate ha toccato varie località. Una grande voce lo ha portato poi a giocarsi la finale, nel 2021, di una delle trasmissioni Rai più celebri, interpretando brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Adesso però uno step ulteriore. Un brano inedito che da oggi sarà possibile ascoltare in un video pubblicato dallo stesso Sterbini.

La scorsa estate molti sono stati i concerti che lo hanno visto protagonista. La straordinaria avventura a "The Voice Senior" è iniziata due anni fa, proprio in questo periodo. La sua voce emozionò tutti, così come la stupenda interpretazione della prima canzone con cui si presentò, "Cambiare" del compianto Alex Baroni, un pezzo tecnicamente non facilissimo, ma maneggiato e consumato da grande professionista.