Stelle dello sport. I protagonisti della serata-show

MARCIANO

Un premio alle stelle dello sport di Marciano della Chiana: di ieri e di oggi. Si è svolta sabato scorso alla Torre di Marciano, la "Festa dello Sport" che ha visto salire sul palco a raccontare i loro traguardi atleti, allenatori, società e associazioni sportive marcianesi che si sono contraddistinte nel proprio settore. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale in occasione della Giornata Internazionale dello Sport è stato un momento per riconoscere e valorizzare il ruolo che lo sport gioca nelle comunità e nelle vite degli individui. "E’ significativo che l’evento si sia svolto all’interno della nostra torre storica che rappresenta il cuore del nostro comune – spiega il sindaco Maria De Palma – da qui partono le radici dei marcianesi e con questa giornata vogliamo ribadire l’importanza dello sport per sentirsi parte di una comunità e di una cultura".

"Un grande grazie a nome di tutta Marciano della Chiana a questi atleti, associazioni e professionisti dello sport che rappresentano valori che condividiamo e che vogliamo valorizzare", conclude il primo cittadino. "Si premia il valore, non solo la prestazione e per noi è fondamentale l’aspetto sociale", ha detto l’assessore allo sport Leonardo Magi che poi anticipa che "prossimamente sarà realizzata l’area aggregativa Polifunzionale collocata in via Fonte Nuova tra i giardini pubblici e la palestra comunale". Insieme alle Istituzioni, presente per consegnare il premio ai protagonisti anche il delegato provinciale del Coni Alberto Melis. "Sono momenti celebrativi che è giusto che ci siano – ha spiegato Melis – perché lo sport è fatica ma anche momento di celebrazione. Quando una comunità si ritrova per celebrare i propri campioni, grandi e piccoli che siano, anche di discipline non olimpiche, è sempre un momento di condivisione ed è importante che il Coni sia presente".La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi atleti e società di varie discipline: dal calcio al ciclismo, dalla pallavolo al padel.

L.A.