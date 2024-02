Statunitensi di Corning in Regione. L’abbraccio con San Giovanni

SAN GIOVANNI

Una delegazione di amministratori pubblici e studenti della cittadina di Corning, presente da giorni in Valdarno per rinnovare l’ultra ventennale gemellaggio col comune di San Giovanni, è stata ricevuta mercoledì mattina nella sala Gonfalone del Consiglio regionale, cui è seguita una visita della sede dell’Assemblea. A far gli onori di casa, accompagnati dal sindaco Valentina Vadi, sono stati il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, e il consigliere Vincenzo Ceccarelli. L’incontro, come detto, è scaturito a fronte del patto di amicizia rinnovato nella giornata di martedì con la città natale di Masaccio che lo scorso maggio fu ospite, proprio negli Stati Uniti, della comunità presente all’interno dello stato di New York e con la quale esiste questo rapporto dal lontano 2001, nato all’indomani del terribile attacco alle Torri Gemelle dell’11 settembre.

Da qui si sono susseguiti vari incontri, l’ultimo proprio in queste ore col classico nero su bianco al rinnovo del gemellaggio tra la soddisfazione degli amministratori sangiovannesi e i rappresentanti americani, presenti nelle figure del primo cittadino di Corning William Boland assieme a due studentesse di 16 e 17 anni ospitate dalle alunne dei licei San Giovanni da San Giovanni: "Rinnovare il patto di gemellaggio tra le nostre due città – ha affermato la Vadi – significa porsi l’obiettivo di intensificare ancora di più il legame tra San Giovanni e Corning, rafforzare i rapporti tra le nostre realtà produttive".

M.B.