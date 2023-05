Statua in ricordo di Iliano Bartoli sulla rotatoria

Una statua che ricorda un grande sportivo della città. E’ quella che sarà collocata nella rotatoria di via Maestri del Lavoro a San Giovanni, inaugurata nel marzo del 2022. L’iniziativa è della palestra Harmony, che si trova a due passi dal rondò. La legale rappresentante della società, Martina Bartoli, ha deciso di donare alla comunità cittadina una statua in acciaio Cor -Ten ,che rappresenta la figura di un discobolo, in ricordo di Iliano Bartoli, fondatore della Harmony Club S.r.l., che ha avuto il merito di aver realizzato, tra i primi in Valdarno, una palestra dotata di attrezzature all’avanguardia per la pratica delle principali attività sportive, contribuendo così ad offrire un servizio essenziale per il mantenimento ed il miglioramento del benessere psico-fisico di tutta la comunità cittadina. Saranno a carico della società la posa in opera e l’installazione. La statua, alta due metri, con uno spessore di 2 cm e un basamento di 30 cm tinteggiato in bianco, sarà illuminata con tre fari e nell’accordo con l’amministrazione comunale è prevista anche la manutenzione della rotatoria attraverso la pulizia periodica dell’area e il controllo della crescita di eventuali erbe ed arbusti. La rotatoria ha risolto un problema di sicurezza di non poco conto, dato che ha sostituito un incrocio a raso molto pericoloso, soprattutto dopo il tramonto e negli orari più trafficati. Anche perché non parliamo di una zona priva di abitazioni e di attività. Nei pressi ci sono infatti un locale molto frequentato, anche di sera e da molti giovani, un supermercato che, per giunta, ha provveduto con un proprio ingresso direttamente dalla Regionale, una palestra con un campo di calcio a 5, punti vendita di una certa rilevanza.