Stasera “Miss Italia” a Montevarchi

Arezzo, 24 luglio 2023 – Nuovo appuntamento con le selezioni regionali di Miss Italia in Valdarno. Questa sera le ragazze sfileranno in piazza Marchesi a Montevarchi a partire dalle 21:30. L'evento è organizzato dalla Pro Loco cittadina in collaborazione con l'amministrazione comunale, L'Antico Forno Canu, I commercianti della zona e la direzione artistica è affidata a Cristian solarini

Le aspiranti miss provenienti da varie localita’ della Toscana saranno presentate da Raffaello Zanieri, personaggio legato oramai da diversi anni al mondo di Miss Italia. Dopo le sfilate di rito davanti alla giuria ed al pubblico prima in abito e poi con il body istituzionale dello sponsor, sarà eletta la vincitrice di Miss Montevarchi 2023, che accedera’ di diritto alla semifinale regionale in programma domenica 6 agosto alla discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese.Ad occuparsi dell’organizzazione dell’intero cartellone delle selezioni 2023 di “Miss Toscana” come avviene ormai da oltre 40 anni, sarà Gerry Stefanelli dell’agenzia Syriostar di Montecatini Terme , la buona riuscita del concorso sarà garantita dal lavoro di Alessio Stefanelli . Giovanni Rastrelli e Stefano Petruzzi rappresenteranno invece l'agenzia Vegastar di Pistoia