Stasera la riunione con padre Gianni

Grande evento quello in programma oggi alle 21.15 al centro pastorale Pino Arpioni del Malassino, frazione divisa tra i comuni di Figline Incisa, Reggello e Castelfranco Piandiscò. Sarà ospite l’abate di San Miniato a Monte Padre Bernardo Gianni, divenuto negli ultimi anni una delle figure di riferimento della chiesa e della società civile in tutta Italia tanto da essere insignito alcuni giorni fa, da parte del presidente della regione Toscana Eugenio Giani, del "Pegaso d’oro", massimo premio che l’ente riconosce a chi si è particolarmente distinto per la sua testimonianza nella società civile. Quello odierno con padre Bernardo sarà soltanto il primo di una serie di incontri che la parrocchia del Matassino, con in testa il suo parroco Don Simone Imperiosi, ha organizzato e che prende il titolo "Viene il mattino, poi anche la notte".