Stasera al Dante in scena "Gli Anni Verdi" di Alessandro Riccio

Secondo appuntamento, e ultimo del 2023, con la stagione teatrale di Sansepolcro. Stasera al Dante Alessandro Riccio con l’Ensemble di archi e fiati dell’Orchestra regionale della Toscana porterà sul palco del Dante "Gli anni Verdi".

Anche le grandi menti invecchiano. E per loro l’ombra del crepuscolo è ancora più oscura. Ma c’è chi non rinuncia. Giuseppe Verdi, ormai ultraottantenne, non si rassegna ancora a poggiare la penna. Ma dentro di lui sembra non esserci più quel brivido creativo che ne ha contrassegnato la precedente attività: scrive idee bizzarre, struttura trame senza senso, compone arie e duetti strampalati senza riuscire a cavare un ragno dal buco.

L’età avanzata, i ricordi, la mente confusa gli impediscono di musicare ancora opere grandiose. E a fare le spese di tanta testardaggine sono musicisti al suo servizio.

La terza collaborazione tra Alessandro Riccio e l’Orchestra della Toscana trova nuovamente forma in uno spettacolo coinvolgente e spassoso, nel quale musica, storia e comicità trovano un accordo perfetto.

Alessandro Riccio assapora la ricerca storica e la fa rivivere con leggerezza e affetto in una messa in scena adatta ad ogni tipo di pubblico: dall’estimatore di Verdi all’ascoltatore acerbo.

In scena l’attore Alessandro Riccio con l’Ensemble di archi e fiati dell’Ort per 90 minuti circa. Sul palco i violini Giacomo Bianchi, Chiara Foletto, la viola Sabrina Giuliani, il violoncello Augusto Gasbarri, al contrabbasso Enrico Ruberti, il flauto Giulia Baracani, l’oboe Alessio Galiazzo, il clarinetto Emilio Checchini, al corno Andrea Albori e il fagotto Umberto Codecà.

Uno spettacolo di e con Alessandro Riccio per le musiche di Giuseppe Verdi e gli arrangiamenti di Francesco Oliveto in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo.