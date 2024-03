Stasera a San Giovanni la “Via Crucis”

Arezzo, 22 marzo 2024 – Si rinnova anche nel 2024 la tradizione della Via Crucis cittadina di San Giovanni Valdarno. L’appuntamento, tornato nel 2023 dopo alcuni anni di interruzione, è fissato per questa sera alle ore 21 e vedrà protagonisti i fedeli di tutte le parrocchie di San Giovanni che, guidati da don Luigi Torniai e dagli altri parroci della città, cammineranno in preghiera lungo la strada sterrata conosciuta come via maestra che porta direttamente al convento di Montecarlo guidati dalla luce delle loro lanterne.

La fondazione Be.St che ha riqualificato e reso nuova vita all’iconico e suggestivo convento sangiovannese è ben lieta di ospitare questo importante evento tradizionale e ha deciso per l’occasione di aprire al pubblico la chiesa e il bellissimo chiostro dove, tra l’altro, da qualche mese vengono organizzati altri eventi come concerti e presentazioni di libri. Per salire al convento sarà inoltre percorribile la via della Selice con tanto di nuova illuminazione presso tutti i tempietti votivi. Alla serata saranno presenti anche i rappresentanti di tutte le associazioni e gruppi cattolici cittadini, tra i quali i ragazzi degli scout di San Giovanni.