Stangata per la rinuncia. La società sarà multata

Ieri pomeriggio è arrivata la decisione della giustizia sportiva. Un verdetto che di fatto era facile da mettere in preventivo, una sentenza che per chi mastica calcio era nell’aria da qualche giorno. Praticamente da quando l’Indicatore ha inviato la mail alla delegazione provinciale della Figc con la quale annunciava l’intenzione di ritirarsi dal campionato. Un torneo quello degli Allievi B, o come vengono chiamati under 16, che vede coinvolte formazioni senesi e aretine., con l’Indicatore che avrebbe dovuto debuttare sabato prossimo in casa contro il Terranuova Traiana. Invece adesso cambia tutto o quasi. "Abbiamo preso atto purtroppo della decisione della società dopo quanto accaduto" spiega Gianfranco Petrucci, delegato della Figc di Arezzo, un lungo passato come dirigente di club in Valdichiana.

"Cosa succede adesso? Il girone di questo campionato vedeva la partecipazione di quindici società - sottolinea Petrucci - ciò avrebbe comportato un turno di riposo per ciascun club all’andata e uno al ritorno. Prendendo atto della mancata partecipazione dell’Indicatore non cambierà il girone e nemmeno il calendario. Ciò significa che i turni di riposo per ogni formazione saranno due nel girone di andata e due nel girone di ritorno. Purtroppo non è mai bello dover affrontare il ritiro di una squadra e soprattutto episodi come questi. Magari si poteva trovare una soluzione, prendere un provvedimento, ma capisco che la scelta di alcuni genitori di ritare i ragazzi abbia indotto la società a fare altre valutazioni".