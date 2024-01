Stangata per Della Spoletina. Emergenza difesa per Bonura

SANSEPOLCRO

Tre giornate di squalifica sia per il difensore Matteo Della Spoletina che per l’esterno Marco Del Siena. Questo lo strascico peggiore che ha lasciato nel Sansepolcro lo 0-0 di domenica scorsa al "Muzi" contro l’Orvietana, al di là della prestazione positiva nel primo tempo e moscia nel corso della ripresa, quando i bianconeri si sono ritrovati in superiorità numerica senza approfittare di questo vantaggio. E questo fino all’89’, minuto nel quale è stato cacciato Della Spoletina, autore di un fallo di reazione che il giocatore avversario ha francamente un po’ accentuato. "Quando incappi in gesti di questo tipo, le tre giornate sono purtroppo inevitabili – ha commentato il tecnico Marco Bonura – e l’arbitro punisce sempre l’intenzione, per cui avevo purtroppo previsto che sarebbe andata così. Mi hanno semmai sorpreso le tre giornate a Del Siena, che aveva già abbandonato il campo dopo la sostituzione e che ha avuto un battibecco con la panchina dell’Orvietana. Ci stava la squalifica, ma a mio avviso non i tre turni, che mi sono sembrati una sanzione troppo severa".

Se ancora sarà necessario attendere per rivedere in campo Mario Musa Leight, l’attaccante che per ora ha vinto solo l’oscar della sfortuna (appena dieci minuti in campo con la nuova maglia, poi la rottura del crociato del ginocchio), è certo che Della Spoletina e Del Siena salteranno le sfide contro Tau Altopascio, Livorno e Follonica Gavorrano. "E’ chiaro che questo mi condizionerà il lavoro – ha aggiunto mister Bonura – perché adesso siamo contati e c’è un pezzo della difesa a tre che viene a mancare". Il tecnico non è comunque uno di quelli che si mettono a piangere, anche perché alle emergenze e alle difficoltà quest’anno ci ha fatto fin da subito il callo.

Claudio Roselli