Stand-By sul Dossier Medioetruria: Regione Toscana in Attesa di Rfi

Il dossier su Medioetruria è in stand by. La Regione studia le carte, quelle del documento sulla fattibilità della stazione dell’alta velocità che nascerà in provincia di Arezzo e in un’area vasta che comprende anche le province di Siena e l’Umbria. Dossier redatto da Rfi che al tavolo romano sull’infrastruttura ferroviaria ha indicato l’ipotesi Creti, nel comune di Cortona, come la migliore localizzazione. Posizione sulla quale la Regione ha già manifestato forti perplessità sul piano metodologico e dei criteri presi in considerazione. In ponte c’è un incontro che l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli ha chiesto a Rfi per presentare le "controsservazioni" della Toscana. Sarà probabilmente questo, il punto di svolta per capire la traiettoria di una vicenda al centro di un braccio di ferro sulla localizzazione della stazione dell’alta velocità e che, fino a qualche settimana fa, Arezzo rivendicava per il nodo ferroviario di Rigutino, nella competizione territoriale con Creti ma anche con Chiusi-Chianciano.