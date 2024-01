Staino e il legame con i valdarnesi. Quella volta alla mostra con gli illustratori di Pinocchio

Montevarchi rende omaggio al grande vignettista Sergio Staino a tre mesi dalla sua morte, avvenuta lo scorso mese di ottobre a Firenze. E lo fa con una iniziativa in programma sabato prossimo, alle 17, alla Casa del Popolo di via Ammiraglio Burzagli. L’evento si intitola "Io sono Bobo". Non ci sarà solo il ricordo dell’ex direttore dell’Unità, ma la discussione si allargherà con riflessioni e contributi sul senso attuale di una sinistra possibile. Interverranno Paolo Hendel e altri personaggi legati più o meno al celebre vignettista: la moglie Bruna Pinasco Staino, Sara Brogi, segretaria del Pd di Montevarchi, Giampiero Bigazzi di Materiali Sonori, gli amici storici Enzo Brogi e Marco Noferi, lo storico Sergio Neri, Tommaso Nannicini e Alessandro Tracchi.

Staino era un personaggio molto conosciuto anche in Valdarno, dove era stato invitato spesso. Recentemente aveva disegnato alcune vignette per l’ultimo libro di Marco Noferi "Avanti popolo, è primavera". L’autunno scorso, alcuni giorni prima di sentirsi male, si raccontò ai lettori di "Inedita", magazine di comunicazione sociale edito ad Arezzo, in un’intervista rilasciata all’amico e giornalista valdarnese Enzo Brogi. Bobo si lasciò andare a pensieri e riflessioni che, con la leggerezza che lo contraddistingueva, andavano dal percorso personale, familiare e più intimo a quello politico, professionale e artistico. Aspetti che non si sono mai scissi nella storia di Staino. Nel suo racconto, aveva parlato anche delle vicissitudini dell’adolescenza.

E poi la gioventù contaminata e sofferta dalla politica, dalla militanza nei marxisti leninisti, dalle delusioni della sinistra e dall’ostinato desiderio di salvarla. Una esistenza, la sua, disegnata con una matita, che ha fatto nascere Bobo, ironico e profondo come lui, amato e riconosciuto, simbolo di una generazione e di un pezzo di storia italiana. L’evento di Montevarchi è ad ingresso gratuito. Staino, nel corso della sua esistenza, ha partecipato a molte iniziative in Valdarno.

A Terranuova prese parte, alcuni anni fa, ad un evento dedicato ai dieci anni successivi al Sessantotto, a Montevarchi ad una mostra dedicata al burattino più famoso del mondo, Pinocchio, frutto di una collezione toscana e del lavoro di centinaia di illustratori e artisti di ogni scuola e nazionalità. Senza contare il contributo che ha dato ai libri scritti da Enzo Brogi e da Marco Noferi. Insomma, una terra, questa, che ha amato e rispettato e che l’ha salutato per l’ultima volta lo scorso mese di ottobre. Sabato prossimo un doveroso omaggio.