Stagione agli sgioccioli per il Rugby Valdarno

Arezzo, 27 maggio 2034 – Finale di stagione a Le Sieci per i ragazzi del Valdarno Rugby U14, che assieme agli amici delle Crete hanno affrontato il Kontado rugby (Franchigia Valdisieve- Mugello-Montevarchi) ed il Sesto rugby. Giornata a senso unico con un Sesto in spolvero che con un gioco molto dinamico ha rifilato 4 mete al Kontado e ben 5 ai nostri ragazzi, in giornata decisamente sottotono. I lupetti si sono in parte rifatti segnando 3 mete contro 1 al Kontado in una partita comunque più equilibrata. È stato un anno molto importante per la squadra valdarnese, merito anche del sodalizio tra i Lupi e la franchigia delle Crete, che ha portato gli atleti delle società di Siena, Colle val d'Elsa e Rapolano a frequentare il "Turrini" di Figline e indossare i colori del Valdarno. Un successo anche per la vallata, perché per la prima volta il rugby locale ha dimostrato di riuscire a mantenersi autonomo anche in questa categoria giovanile, a tutto vantaggio dei ragazzi valdarnesi, non più costretti a "migrare" verso Firenze o Arezzo per allenarsi e giocare in squadre competitive. Il bilancio della stagione è stato positivo, ma il risultato più rilevante è stata la crescita di un gruppo coeso fuori e dentro il campo, che è riuscito ad affrontare a viso aperto ed impensierire avversari ben più esperti: un ottimo auspicio per la costituzione il prossimo anno della prima squadra di rugby U16 della vallata.