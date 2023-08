Stadio Fedini San Giovanni: due casi irrisolti, problemi luci e altoparlanti

È passato oltre un anno da alcuni lavori di restyling effettuati all’interno del Virgilio Fedini ma la situazione è sempre la stessa, passo più passo meno. Chi attendeva buone nuove, che fossero cioè portate a compimento altre situazioni come più volte sbandierato, proprio nel 2022 e di questi periodi, è rimasto senz’altro fregato. Com’era 12 mesi fa com’è tutto oggi, le uniche differenze si possono trovare nei lavori di tinteggiatura alla tribuna centrale e quelli di questi giorni alla gradinata Marco Sestini, portati avanti grazie alla manodopera di alcuni addetti ai lavori, e alla rimozione completa della pista di atletica che versava in uno stato davvero improponibile soprattutto agli occhi di chi, durante la settimana e nelle partite ufficiali, entrava all’interno dell’impianto. Giusto queste cose, per il resto niente di niente. E così si può ancora guardare la partita dalla statale 69, non sono in tanti ad onor del vero ma qualcuno incurante del rischio che sta passando ci si ferma, lo si può fare più comodamente dal parcheggio del "Palagalli" attraverso le fessure dei "new jersey" che hanno sostituito i fatiscenti muri perimetrali, restano piuttosto critiche le condizioni in cui versano i servizi igienici sia della tribuna che della gradinata oltre alla mancanza, e questa cosa più volte ha fatto arrabbiare i tifosi, di un impianto fonico che ufficializzi le formazioni prossime a scendere in campo assieme alle sostituzioni nell’arco della partita. Fino a due anni fa era presente, i suoi anni li dimostrava tutti ma nel portare a compimento i lavori sul tetto della tribuna nel 2022 qualcuno si è scordato, perché così è stato che ci crediate o no, di rimettere in sesto i vari collegamenti. Nello scorso campionato per ovviare al problema si è pensato di utilizzare una grande cassa stereo, a malapena si sentiva la voce dello speaker in tribuna, i sostenitori presenti in gradinata dovevano giocoforza immaginare. E le torri faro? Non ci sono più dal 2018 quando furono abbattute perché pericolanti, da allora se n’è parlato e riparlato ma qualcosa si sta muovendo dato che lo scorso maggio l’amministrazione sangiovannese ha approvato il progetto definitivo per la loro realizzazione che prevede un investimento complessivo di 700 mila euro. Non solo, c’è in ballo anche il completo rifacimento degli spogliatoi con il comune che ha deciso, sempre nei mesi scorsi, di accedere a un bando regionale per l’edilizia sportiva con l’obiettivo di poter ottenere le risorse necessarie. Ipotizzare, a oggi, una data certa per rivedere un Fedini all’altezza della situazione è pressoché impossibile. L’avvio della stagione ufficiale intanto incalza.

Massimo Bagiardi