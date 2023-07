Stadio: Comune e Società pensano alla sua riqualificazione

Arezzo, 25 luglio 2023 – Si è svolto questa mattina a Palazzo Cavallo un incontro tra Amministrazione Comunale e Società Sportiva Arezzo nell'intento comune di procedere nel progetto di riqualificazione funzionale dello stadio.

Durante l'incontro sono state discusse alcune prime ipotesi di riqualificazione finalizzate alla realizzazione di un impianto moderno, funzionale e attrattivo.

Quella di questa mattina, alla presenza anche dei tecnici comunali, è stata una riunione propedeutica ad ulteriori incontri di approfondimento che verranno portati anche sui tavoli sovracomunali per un confronto necessario per procedere nei vari step progettuali.

"È l'inizio di un percorso che ci auguriamo possa procedere con regolarità in quanto lo stadio comunale rappresenta per la città l'impianto sportivo per eccellenza. Ringrazio la Società Sportiva Arezzo per la condivisione di un progetto che riqualificherà la struttura secondo gli standard ambientali e urbanistici più all'avanguardia", ha dichiarato il sindaco Alessandro Ghinelli.

"L'incontro di questa mattina rappresenta un ulteriore passo in avanti di un percorso condiviso attraverso il quale vogliamo rendere lo stadio non solo un luogo di sport ma anche di aggregazione, che possa essere al tempo stesso funzionale, al passo con i tempi, e rappresentare un indotto con le sue attività per la città di Arezzo.

Un ringraziamento al sindaco, all'amministrazione comunale e ai tecnici per la disponibilità mostrata anche nell'incontro di questa mattina e la fattiva collaborazione in vista dei prossimi step”, ha detto l'amministratore delegato Sabatino Selvaggio, rappresentate del club amaranto presente all'incontro.