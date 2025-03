S.Spirito ha scelto: Magi rettore, Pino capitano

Fumata bianca a Porta Santo Spirito per l’assegnazione delle cariche. Rettore è stato riconfermato Giacomo Magi e capitano, come già da copione, è stato nominato Niccolò Pino per anni vice capitano al fianco di Marco Geppetti. Come rettore vicario è stato scelto Fabio Niccolini, mentre la carica di vice capitano non è stata assegnata. Un rinnovamento per i gialloblu, ma sempre nel segno della continuità e con un passaggio di consegne senza sorprese e già annunciato da tempo.

"Il nostro quartiere e consiglio va avanti nel segno della continuità tecnica e di gestione delle scuderie - dice il rettore Giacomo Magi - Il corpo sociale ha accettato la nostra proposta di un passaggio di consegne e cambio generazionale senza traumi. A persone di esperienze si sono affiancati alcuni giovani". Già calato nel ruolo e già attivo alle scuderie il neo capitano Niccolò Pino, fin da piccolo nel quartiere. Poi si è avvicinato alle scuderie quando il cugino Gianmaria Scortecci ha cominciato a provare per Santo Spirito come giostratore di riserva.

"Essere capitano - dice Niccolò Pino - è per me una grande emozione, un grande onore e una grande responsabilità. Sono felice di aver ottenuto questo importante traguardo, fin da bambino guardavo più alla figura del capitano che a quella del giostratore, come invece facevano quasi tutti i ragazzini. Poi crescendo non ci ho però mai pensato, fino a che si è prospettata la possibilità di ricoprire questo ruolo. Sono sicuro che il fatto che sono cugino di Gianmaria Scortecci non ci creerà problemi, grazie anche alla sua intelligenza. Siamo cresciuti insieme nel quartiere e questo ci unisce ancora di più per la causa gialloblu. Le strategie di Giostra di Santo Spirito? Lavoro e ancora lavoro. Senza questo anche i giostratori più forti non bastano per vincere Giostra".

Il nuovo consiglio di Porta Santo Spirito è dunque composto da Giacomo Magi rettore, Fabio Niccolini rettore vicario, Alberto Amorosi cancelliere, Jacopo Finocchi camerlengo, Roberto Turchi provveditore di palazzo, Vanessa Vespertini expensor, Andrea Mattesini oratore, Niccolò Pino capitano, Riccardo Meoni maestro d’arme, Simone Zampoli aiuto regista, Alessio Donati provveditore alle bandiere, consiglieri Alberto Carnesciali, Roberto Cucciniello, Gabriele Narducci, Luca Verrazzani. Oltre ai membri del consiglio direttivo, sono state assegnate, come previsto dallo statuto, le seguenti cariche sociali Giancarlo Fulgenzi responsabile ai costumi, Jacopo Bartolini provveditore ai soci, Alessandro Vichi provveditore ai soci sostenitori, Andrea Betti responsabile alle scuderie, Sabrina Geppetti responsabile al culto.