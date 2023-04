Squilibri, visioni di teatro sociale con Diesis Teatrango all’Aurora

Al Circolo Aurora di Arezzo va in scena la rassegna "Squilibri, visioni di teatro sociale" diretta da Diesis Teatrango. La rassegna Squilibri nasce al Circolo Aurora di Arezzo nel 2016, ideata da Barbara Petrucci e Piero Cherici con l’obiettivo di rendere visibili modalità di pedagogia teatrale e ricerca artistica professionale nel teatro sociale per creare drammaturgie e racconti inclusivi. Domani venerdì 21 e sabato 22 aprile alle ore 21:30, sulla scena del Circolo Aurora, "racconti" interattivi, percorsi di creazione e studio che nascono in "territori umani" spesso sconosciuti ma segnati da bellezza e fragilità. Squilibri è un’azione del progetto Laboratorio permanenti di teatro sociale 2023 presso il Teatro Comunale di Bucine, residenza artistica Regione Toscana, sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Il programma parte domani venerdì 21 aprile alle 21.30 con Coordinamento Teatro come Differenza, in scena "Quello che amo" spettacolo laboratorio che prende spunto dal libro dell’antropologa Francoise Héritier "Il sale della vita" definito "Un piccolo taccuino di intuizioni che ci insegna a ritrovare le tracce della felicità come briciole di pane nella memoria". Conduzione di Antonella Sabatini in collaborazione con Paolo Biribò e Francesca Sanità.

Sabato22 aprile alle 21.30 conversazione con don Gianni Marmorini, parroco di Papiano e Stia, autore del libro "Isacco, il figlio imperfetto", una riflessione sulla fragilità a partire dalla figura biblica di Isacco, da una possibile interpretazione che lo vede ragazzo fragile e disabile. L’incontro sarà preceduto dall’esperimento teatrale guidato da Diesis Teatrango, "La prossima storia": l’esperienza creativa del palco affidata alle possibilità generative di due attori per loro natura fuori dagli schemi. Con Alessandro Grassi e Cosimo Andreoni, diretto da Piero Cherici e Barbara Petrucci. L’esperimento nasce nell’esperienza formativa del laboratorio permanente di teatro sociale.